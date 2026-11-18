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"Наказали сами себя": Путин о странах, отказавших России в долларе и евро
"Наказали сами себя": Путин о странах, отказавших России в долларе и евро - 18.11.2026, ПРАЙМ
"Наказали сами себя": Путин о странах, отказавших России в долларе и евро
Страны, отказавшие России в использовании доллара и евро, этим решением наказали сами себя, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:16+0300
2026-11-18T07:16+0300
2026-11-18T08:41+0300
рынок
россия
китай
владимир путин
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Страны, отказавшие России в использовании доллара и евро, этим решением наказали сами себя, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Мы же не отказывались от доллара, от евро, нам отказали в использовании этих валют. Честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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рынок, россия, китай, владимир путин, атэс
Рынок, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Страны, отказавшие России в использовании доллара и евро, этим решением наказали сами себя, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Мы же не отказывались от доллара, от евро, нам отказали в использовании этих валют. Честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.