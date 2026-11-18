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Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед, став локомотивами инноваций - Путин
Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед, став локомотивами инноваций - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед, став локомотивами инноваций - Путин
Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед, превратившись из "мировой фабрики" в локомотивы инноваций, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T06:57+0300
2026-11-18T06:57+0300
2026-11-18T06:57+0300
россия
мировая экономика
азия
владимир путин
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед, превратившись из "мировой фабрики" в локомотивы инноваций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они (страны Азии - ред.) совершили гигантский прыжок вперед. Из периферии хозяйственных процессов, из мировой фабрики, где западные компании размещали, как правило, лишь сборочные производства, стали лидерами глобального развития, локомотивами инноваций, сами задают долгосрочный вектор в сложнейшем машиностроении и робототехнике, в области цифрового развития и искусственного интеллекта", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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россия, мировая экономика, азия, владимир путин, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, АЗИЯ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед, превратившись из "мировой фабрики" в локомотивы инноваций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они (страны Азии - ред.) совершили гигантский прыжок вперед. Из периферии хозяйственных процессов, из мировой фабрики, где западные компании размещали, как правило, лишь сборочные производства, стали лидерами глобального развития, локомотивами инноваций, сами задают долгосрочный вектор в сложнейшем машиностроении и робототехнике, в области цифрового развития и искусственного интеллекта", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.