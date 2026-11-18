https://1prime.ru/20261118/strany-875307487.html

Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед, став локомотивами инноваций - Путин

Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед, став локомотивами инноваций - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед, став локомотивами инноваций - Путин

Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед, превратившись из "мировой фабрики" в локомотивы инноваций, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T06:57+0300

2026-11-18T06:57+0300

2026-11-18T06:57+0300

россия

мировая экономика

азия

владимир путин

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875307487.jpg?1794974257

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед, превратившись из "мировой фабрики" в локомотивы инноваций, заявил президент РФ Владимир Путин. "Они (страны Азии - ред.) совершили гигантский прыжок вперед. Из периферии хозяйственных процессов, из мировой фабрики, где западные компании размещали, как правило, лишь сборочные производства, стали лидерами глобального развития, локомотивами инноваций, сами задают долгосрочный вектор в сложнейшем машиностроении и робототехнике, в области цифрового развития и искусственного интеллекта", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, азия, владимир путин, атэс