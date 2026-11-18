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Суд признал банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо" Комарову

Суд признал банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо" Комарову - 18.11.2026, ПРАЙМ

Суд признал банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо" Комарову

Арбитражный суд Челябинской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастницу хищения денежных... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:55+0300

2026-11-18T11:55+0300

2026-11-18T11:55+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Челябинской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастницу хищения денежных средств страховой компании "Южуралжасо" Наталью Комарову и ввел процедуру реализации ее имущества, сообщает АСВ. "Требования страховой компании в размере 373,6 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении. Ранее суд признал Комарову и иных соучастников виновными в хищении средств компании и приговорил их к лишению свободы на различные сроки. В середине сентября Арбитражный суд Москвы также по заявлению АСВ признал банкротом соучастницу хищения денежных средств АО "Южуралжасо" Ларису Мозговую и ввел процедуру реализации ее имущества. Банк России отозвал у "Южуралжасо" лицензии на осуществление страхования в 2018 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

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