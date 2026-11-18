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Суд взыскал с посольства Ирака в России 1,7 миллиона рублей долга

Суд взыскал с посольства Ирака в России 1,7 миллиона рублей долга - 18.11.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с посольства Ирака в России 1,7 миллиона рублей долга

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску АО "Мосэнергосбыт" взыскал с посольства Республики Ирак в России более 1,7 | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:13+0300

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску АО "Мосэнергосбыт" взыскал с посольства Республики Ирак в России более 1,7 миллиона рублей долга. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, суд в среду отклонил апелляционную жалобу посольства на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Представитель ответчика в первой инстанции не стал представлять позицию по существу спора, заявив, что не уполномочен на это доверителем. Ранее он пояснил в суде, что помещение, по поводу энергоснабжения которого предъявлен иск, - это резиденция посла. По словам юриста, "посольство пользуется иммунитетом, как и любое имущество, которое находится на территории России и обеспечивает дипломатическую миссию, коей резиденция посла и является". До этого представитель "Мосэнергосбыта" сообщил, что сетевая компания в 2024 году провела проверку приборов учета и выявила нарушение пломб, что было подтверждено впоследствии заводом-изготовителем приборов. По словам истца, имело место неучтенное потребление энергии. Как пояснил юрист, "расчет стоимости неучтенной электроэнергии был произведен в соответствии со значениями максимальной мощности энергопотребляющих устройств". Эту сумму компания и потребовала взыскать с ответчика. Суд иск полностью удовлетворил. "Мосэнергосбыт" - одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,7% всей потребляемой в стране электроэнергии. Компания работает на территории Москвы и Московской области.

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