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Кассация подтвердила право собственности отца Блиновской на арестованные активы

Кассация подтвердила право собственности отца Блиновской на арестованные активы - 18.11.2026, ПРАЙМ

Кассация подтвердила право собственности отца Блиновской на арестованные активы

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения постановление нижестоящего апелляционного суда, отказавшегося признать Елену Блиновскую реальным... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:37+0300

2026-11-18T13:37+0300

2026-11-18T13:53+0300

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения постановление нижестоящего апелляционного суда, отказавшегося признать Елену Блиновскую реальным собственником недвижимости и денег, принадлежащих ее отцу Олегу Останину и арестованных в рамках уголовного дела "королевы марафонов", следует из материалов, изученных РИА Новости. Окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, на вынесенное в июне постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. В своем заявлении, поданном в арбитражный суд Москвы в апреле прошлого года, Ознобихина оспаривала ряд сделок 1994-2020 годов, в результате которых владельцем нескольких объектов недвижимости в Москве, Химках и Ярославле стал Останин. Речь шла о пяти квартирах в Москве - на Шаболовке, Серпуховском валу (две), Севастопольском проспекте и в Электролитном проезде, квартире в Химках, а также еще восьми помещениях в Москве, включая машиноместа, и одном помещении в Ярославле. Ознобихина просила прекратить право собственности Останина на эти объекты и признать действительным собственником Блиновскую. В таком случае они бы были включены в конкурсную массу блогера для реализации и расчетов с кредиторами. Ознобихина также просила включить в конкурсную массу денежные средства со всех счетов Останина. Первая инстанция удовлетворила требование финуправляющего частично – признала право собственности Блиновской только на апартаменты в Четвертом Верхне-Михайловском проезде и на кладовку и машиноместо в ЖК "Донской Олимп". Кроме того, суд включил в конкурсную массу деньги со счетов Останина. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне судебный акт первой инстанции отменил и заявление финуправляющего полностью отклонил. Он указал, что все имущество Останина арестовано в рамках уголовного дела и за счет этого имущества могут быть удовлетворены требования гражданского истца в том процессе – Федеральной налоговой службы (ФНС) России. "Включение арестованного имущества в конкурсную массу и его последующая реализация по правилам банкротства приведет к нарушению принципа соразмерности и целей восстановления нарушенных публичных интересов, поскольку может существенно затянуть или сделать невозможным исполнение приговора в части гражданского иска", - подчеркнула апелляция. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Основной кредитор – ФНС с требованиями на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую за легализацию доходов и незаконный оборот средств платежей к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании около 588 миллионов рублей в пользу РФ и конфисковал в доход государства ранее арестованное по делу имущество. Позже Мосгорсуд снизил срок до 4,5 года.

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