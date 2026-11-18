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Кассация не признала взыскание 1,7 миллиона долларов с "Ингосстраха" в Нигерии

Кассация не признала взыскание 1,7 миллиона долларов с "Ингосстраха" в Нигерии - 18.11.2026, ПРАЙМ

Кассация не признала взыскание 1,7 миллиона долларов с "Ингосстраха" в Нигерии

Арбитражный суд Московского округа вслед за нижестоящей инстанцией отказался признать и привести в исполнение в России решение суда Нигерии о взыскании почти... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:01+0300

2026-11-18T14:01+0300

2026-11-18T14:03+0300

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа вслед за нижестоящей инстанцией отказался признать и привести в исполнение в России решение суда Нигерии о взыскании почти 1,7 миллиона долларов с "Ингосстраха" в пользу нигерийской Fiogret Limited, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу Fiogret Limited на вынесенное в мае определение арбитражного суда Москвы. Спорное решение Федерального высокого суда города Лагоса Федеративной Республики Нигерия было принято еще в марте 2008 года. С заявлением о его признании и исполнении Fiogret Limited обратилась в московский суд в феврале 2024 года. Спор проистекает из инцидента с эстонским судном "Тахома Рифер" с грузом рыбы на борту, которое в 2006 году направлялось в Нигерию, но вошло в порт либерийской столицы Монровии и там сгорело. Груз был застрахован "Ингосстрахом". Суд в Лагосе взыскал с "Ингосстраха" убытки в пользу судовладельца и судового агента, а те затем уступили право требования к страховщику компании Fiogret, владельцу груза. Как отметили в первой инстанции юристы "Ингосстраха", с 2008 года никто к страховщику с заявлением о выплате не обращался. Они также заявили о многочисленных нарушениях при рассмотрении дела в Нигерии – начиная с того, что договор страхования не был оплачен страхователем и "Ингосстрах" не был уведомлен о процессе. Кроме того, подлежало применению российское право, решением нарушен российский публичный порядок, не было процессуального правопреемства взыскателя и, наконец, пропущены все сроки давности. Представитель Fiogret заявил, что "Ингосстрах" участвовал в разбирательствах в Нигерии, а правопреемство произошло в соответствии с нормами нигерийского права. Помимо прочего, он отметил, что решение российского суда по этому спору должно способствовать формированию принципа взаимности в отношениях с судебной системой дружественного государства.

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