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Суд отменил взыскание с покупателя Jeep Wrangler Блиновской 4 миллионов рублей

Суд отменил взыскание с покупателя Jeep Wrangler Блиновской 4 миллионов рублей - 18.11.2026, ПРАЙМ

Суд отменил взыскание с покупателя Jeep Wrangler Блиновской 4 миллионов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции о взыскании с покупателя автомобиля Jeep Wrangler Елены Блиновской 4 миллионов... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:51+0300

2026-11-18T15:51+0300

2026-11-18T15:51+0300

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции о взыскании с покупателя автомобиля Jeep Wrangler Елены Блиновской 4 миллионов рублей в конкурсную массу обанкротившегося блогера, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд в среду удовлетворил апелляционную жалобу покупателя Сергея Минеева на вынесенное в августе определение арбитражного суда Москвы. Суд первой инстанции тогда по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной признал незаконными две сделки – оформление в 2020 году права собственности на машину на имя мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского и продажу джипа в 2023 году Минееву за 180 тысяч рублей. Суд согласился с финуправляющим, что автомобиль был приобретен за счет средств Блиновской, и применил последствия недействительности сделок в виде признания права собственности Блиновской и взыскания с Минеева 4 миллионов рублей. Как пояснил представитель финуправляющего в первой инстанции, "основной порок этой сделки… в том, что она была заключена со скрытой ценой, то есть цена сделки была не 180 тысяч рублей, а выше". Размер взыскания с Минеева был определен на основании рыночной оценки экспертов, при этом возврата самого автомобиля финуправляющий не требовал, поскольку он конфискован в рамках уголовного дела, пояснил представитель Ознобихиной. Представители должника и Минеева на заседание в августе не пришли. Апелляционный суд в среду отменил решение о признании договора купли-продажи 2023 года незаконным и соответственно отменил взыскание 4 миллионов рублей с Минеева. Мотивы решения станут известны после опубликования текста постановления. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании около 588 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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