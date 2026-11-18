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Суд отложил апелляции по иску инвесткомпании "Силициум-2" к Euroclear

Суд отложил апелляции по иску инвесткомпании "Силициум-2" к Euroclear - 18.11.2026, ПРАЙМ

Суд отложил апелляции по иску инвесткомпании "Силициум-2" к Euroclear

Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 22 декабря рассмотрение жалоб на решение нижестоящей инстанции, которая по иску ООО "Специализированное... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:47+0300

2026-11-18T17:47+0300

2026-11-18T17:48+0300

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 22 декабря рассмотрение жалоб на решение нижестоящей инстанции, которая по иску ООО "Специализированное финансовое общество "Силициум-2" к бельгийскому Euroclear Bank на сумму более 2,2 миллиарда долларов (более 185 миллиардов рублей по текущему курсу) взыскала с ответчика более 194,2 миллиона долларов, следует из материалов, изученных РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в июле рассмотрел один из крупнейших в российских судах исков к Euroclear и удовлетворил его частично. Жалобы на решение подали и ответчик, и истец. Как ранее пояснили представители сторон в суде, иск вызван блокировкой ответчиком принадлежащих истцу ценных бумаг - еврооблигаций и структурных облигаций HSBC Bank, Goldman Sachs International, Credit Suisse International и других иностранных эмитентов. Бумаги из-за международных санкций были заблокированы в 2022 году на счетах Национального расчетного депозитария, открытых в депозитарии Euroclear Bank. "Силициум-2" просил взыскать с Euroclear свыше 2,2 миллиарда долларов номинальной стоимости бумаг и более 4,5 миллиона долларов начисленного купонного дохода. Взысканная же судом сумма близка к контррасчету ответчика. В решении суда говорится, что "по значительному количеству ценных бумаг, включенных истцом в расчет… еще не наступили даты погашения". Суд также принял во внимание, что не все эмитенты перечислили доход по бумагам в адрес Euroclear, а по части выплат истцом пропущен срок исковой давности. Суд отказался признать и требования по бумагам, погашенным до мая 2022 года, когда истец был зарегистрирован в ЕГРЮЛ и приобрел правоспособность. Банк России в декабре предъявил к Euroclear иск, в котором потребовал взыскать с него около 200 миллиардов евро убытков. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Суды трех инстанций иск полностью удовлетворили. До этого самые крупные требования к бельгийскому банку были предъявлены управляющей компанией "Альфа-капитал", на сумму порядка 319 миллиардов рублей, и управляющей компанией "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") – на сумму около 130 миллиардов. Эти иски двумя инстанциями были отклонены. По данным системы "БИР-Аналитик", учредителем ООО "СФО "Силициум-2" указан фонд "Платан", учрежденный Натальей Носковой и Ириной Хлоповой, а руководителем – управляющая компания "Кипарис", принадлежащая Хлоповой. Основной вид деятельности СФО "Силициум-2" – "деятельность эмиссионная".

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