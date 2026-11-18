https://1prime.ru/20261118/sud-875346877.html

Экс-глава Merlion не смог отменить возмещение морального вреда бывшим коллегам

Экс-глава Merlion не смог отменить возмещение морального вреда бывшим коллегам - 18.11.2026, ПРАЙМ

Экс-глава Merlion не смог отменить возмещение морального вреда бывшим коллегам

Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобам экс-гендиректора ООО "Мерлион", крупного дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники и... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:27+0300

2026-11-18T18:27+0300

2026-11-18T18:29+0300

бизнес

финансы

москва

microsoft

amd

dell

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875346877.jpg?1795015796

МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобам экс-гендиректора ООО "Мерлион", крупного дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники и офисной мебели, Вячеслава Симоненко на включение в реестр требований кредиторов 8 миллионов рублей возмещения морального вреда бывшим коллегам по компании. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, Симоненко, находящийся в тверской колонии, опоздал с обжалованием актов арбитражного суда Москвы о включении этих сумм в реестр, а апелляционная инстанция отказала ему в восстановлении пропущенного срока на обжалование. Приговором Хорошевского райсуда Москвы Симоненко в 2024 году был признан виновным в совершении ряда преступлений, в том числе организации преступного сообщества, ложном доносе и фальсификации доказательств, и осужден на 22 года лишения свободы. Суд установил, что Симоненко, будучи экс-главой Merlion, направил "не менее 50 писем клеветнического содержания" IT-компаниям Microsoft, Intel, AMD, Dell, Lenovo, Acer, Asus, Samsung, Seagate, Apple, Oracle, IBM и другим, в которых сообщил, что нынешние руководители компании являются "международными преступниками" и лица, которые с ними продолжают сотрудничество, будут являться пособниками преступников. Своими действиями Симоненко причинил урон деловой репутации дистрибьютора. В результате Microsoft, например, отказалась от контрактов с Merlion. Общий ущерб компании от этого превысил 1,6 миллиарда рублей, следует из приговора. Потерпевшими являются соучредители Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, а также топ-менеджер Борис Левин. Сначала их обвиняли в том, что они заказали покушение на Симоненко, которому якобы были должны 4,5 миллиона долларов из-за его увольнения. Долгое время они провели под стражей и домашним арестом. Впоследствии выяснилось, что акционеров оговорили, уголовное дело в их отношении прекратили и обвинение предъявили уже самому Симоненко. Симоненко был признан банкротом в апреле 2025 года по заявлению одного из кредиторов-физлиц. Сейчас идет процедура реализации его имущества. Арбитражный суд Москвы ранее включил в реестр требований кредиторов Симоненко его обязательства по выплате возмещения морального вреда Карчеву, Мангутову, Абрамову и Левину – по 2 миллиона рублей каждому.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, москва, microsoft, amd, dell