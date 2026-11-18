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Суд взыскал с "Тукан Гала Продакшн" 412 миллионов рублей в пользу "Электросети"

Суд взыскал с "Тукан Гала Продакшн" 412 миллионов рублей в пользу "Электросети" - 18.11.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с "Тукан Гала Продакшн" 412 миллионов рублей в пользу "Электросети"

Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Электросеть", построившего декорации для исторического сериала "Арсеньев", взыскал около 412 миллионов рублей с ООО "Тукан... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:00+0300

2026-11-18T19:00+0300

2026-11-18T19:00+0300

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Электросеть", построившего декорации для исторического сериала "Арсеньев", взыскал около 412 миллионов рублей с ООО "Тукан Гала Продакшн", участвовавшей в создании сериала, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. По договорам между сторонами 2023 и 2024 годов истец разработал документацию и выполнил строительно-монтажные и бутафорские работы по устройству декораций для съемок многосерийного художественного фильма на территории "Кинопарка" в Троицком административном округе города Москвы. В ходе исполнения контракта заказчик передал подрядчику дополнительные документы, предусматривавшие значительно больший объем застройки, чем техническое задание. В результате стоимость фактически выполненных работ, включая строительно-монтажные, бутафорские и проектно-изыскательские работы, превысила 1,4 миллиарда рублей. В иске "Электросеть" потребовала от ответчика погасить задолженность. Суд признал требования обоснованными и документально доказанными. Он взыскал с ООО "Тукан Гала Продакшн" около 312 миллионов рублей задолженности по оплате выполненных работ и почти 100 миллионов рублей стоимости выполненных дополнительных работ. Решение пока не вступило в силу. Ответчик подал на него апелляционную жалобу, которая к рассмотрению еще не принята. "Арсеньев" - совместный проект телеканала "Россия" и онлайн-кинотеатра Okko, созданный при поддержке Минкультуры РФ и правительства Приморского края. Работа над масштабным историческим проектом началась в 2021 году, съемки проходили во Владивостоке, Приморском крае и кинопарке "Москино", где специально для сериала построили масштабную декорацию исторического Владивостока начала XX века.

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