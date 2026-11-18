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Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком превысит 95,5 тыс руб в месяц
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком превысит 95,5 тыс руб в месяц - 18.11.2026, ПРАЙМ
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком превысит 95,5 тыс руб в месяц
Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян превысит 95,5 тысяч рублей в 2027 году, сообщил глава Минтруда Антон... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:41+0300
2026-11-18T10:41+0300
2026-11-18T10:58+0300
россия
общество
антон котяков
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян превысит 95,5 тысяч рублей в 2027 году, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан (в 2027 году - ред.) превысит 95,5 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч рублей в 2026 году", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба.
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россия, общество , антон котяков
РОССИЯ, Общество , Антон Котяков
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком превысит 95,5 тыс руб в месяц
Максимальная ежемесячная сумма пособия по уходу за ребенком превысит 95,5 тысячи рублей