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Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком превысит 95,5 тыс руб в месяц

Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком превысит 95,5 тыс руб в месяц - 18.11.2026, ПРАЙМ

Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком превысит 95,5 тыс руб в месяц

Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян превысит 95,5 тысяч рублей в 2027 году, сообщил глава Минтруда Антон... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:41+0300

2026-11-18T10:41+0300

2026-11-18T10:58+0300

россия

общество

антон котяков

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян превысит 95,5 тысяч рублей в 2027 году, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан (в 2027 году - ред.) превысит 95,5 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч рублей в 2026 году", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

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россия, общество , антон котяков