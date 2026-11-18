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Таиланд стремится к наращиванию объема торговли с Россией, заявил премьер

Таиланд стремится к наращиванию объема торговли с Россией, заявил премьер - 18.11.2026, ПРАЙМ

Таиланд стремится к наращиванию объема торговли с Россией, заявил премьер

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне заявил, что Бангкок... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:26+0300

2026-11-18T19:26+0300

2026-11-18T19:26+0300

бизнес

россия

таиланд

бангкок

китай

владимир путин

алексей оверчук

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне заявил, что Бангкок стремится к наращиванию объема торговли с Россией. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США. "Мы стремимся к наращиванию объема торговли между нашими странами. Считаем, что у нас остается большой потенциал для дальнейшего роста", - сказал Анутхин Чанвиракун. Премьер Таиланда подчеркнул, что с момента своей последней встречи с Путиным наблюдал значительное развитие сотрудничества между двумя странами. Также Анутхин Чанвиракун напомнил, что в октябре принимал в Таиланде российскую делегацию во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, с которым, по словам премьера, у него состоялся "долгий разговор".

таиланд

бангкок

китай

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бизнес, россия, таиланд, бангкок, китай, владимир путин, алексей оверчук