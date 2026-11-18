https://1prime.ru/20261118/tambov-875354257.html

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения - 18.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T22:56+0300

2026-11-18T22:56+0300

2026-11-18T22:56+0300

бизнес

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росавиация

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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