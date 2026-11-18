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Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе

Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе - 18.11.2026, ПРАЙМ

Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе

Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, сейчас на судне горит пожар, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:02+0300

2026-11-18T10:02+0300

2026-11-18T10:02+0300

россия

ормузский пролив

ксир

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ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, сейчас на судне горит пожар, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). "Час назад третий за сегодняшний день нефтяной танкер-нарушитель подорвался на мине на запрещенном для прохода через Ормузский пролив маршруте", - говорится в заявлении пресс-службы ВМС КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания. Отмечается, что сейчас на судне горит сильный пожар, танкер был вынужден остановиться у берегов оманского острова Аль-Ганам.

ормузский пролив

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россия, ормузский пролив, ксир