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Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе
Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе - 18.11.2026, ПРАЙМ
Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе
Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, сейчас на судне горит пожар, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:02+0300
2026-11-18T10:02+0300
2026-11-18T10:02+0300
россия
ормузский пролив
ксир
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ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, сейчас на судне горит пожар, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). "Час назад третий за сегодняшний день нефтяной танкер-нарушитель подорвался на мине на запрещенном для прохода через Ормузский пролив маршруте", - говорится в заявлении пресс-службы ВМС КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания. Отмечается, что сейчас на судне горит сильный пожар, танкер был вынужден остановиться у берегов оманского острова Аль-Ганам.
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россия, ормузский пролив, ксир
РОССИЯ, Ормузский пролив, КСИР
Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе
КСИР: нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе
ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, сейчас на судне горит пожар, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).
"Час назад третий за сегодняшний день нефтяной танкер-нарушитель подорвался на мине на запрещенном для прохода через Ормузский пролив маршруте", - говорится в заявлении пресс-службы ВМС КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания.
Отмечается, что сейчас на судне горит сильный пожар, танкер был вынужден остановиться у берегов оманского острова Аль-Ганам.