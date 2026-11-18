https://1prime.ru/20261118/tankery-875330678.html

Число истцов к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров выросло до 10

Число истцов к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров выросло до 10 - 18.11.2026, ПРАЙМ

Число истцов к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров выросло до 10

Арбитражный суд Краснодарского края привлек восемь соистцов к иску администрации Анапы и "Морспасслужбы" к владельцам танкеров, затонувших в Керченском проливе... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:01+0300

2026-11-18T14:01+0300

2026-11-18T14:01+0300

происшествия

россия

анапа

краснодарский край

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875330678.jpg?1794999700

КРАСНОДАР, 18 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края привлек восемь соистцов к иску администрации Анапы и "Морспасслужбы" к владельцам танкеров, затонувших в Керченском проливе в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее ГКУ "Безопасный регион", управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне региона, центр мониторинга и прогнозирования ЧС, МБУ благоустройства Анапы, министерство ГО и ЧС, "Кубаньспас", Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны и ЧС и ЖКХ Анапы подали в суд ходатайства о привлечении их в качестве соистцов к иску "Морспасслужбы" и администрации Анапы. "Суд определил ходатайство о вступлении в дело в качестве соистца удовлетворить", - сказал судья. В ходе заседания представители страховых компаний ходатайствовали об отложении дела для более подробного ознакомления с требованиями организаций. Суд просьбу страховщиков отклонил. ФГБУ "Морспасслужба" обращалось в суд с иском о взыскании расходов с владельцев танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма иска составляла 485 миллионов рублей. Иск был удовлетворен частично - на сумму 404,3 миллиона рублей. Решение было обжаловано. В марте арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил спор на новое рассмотрение. На заседании в сентябре суд удовлетворил ходатайство администрации Анапы об объединении их иска с требованиями "Морспасслужбы". Сумма исковых требований мэрии к владельцам и фрахтователю танкеров составляла 610,7 миллиона рублей. Исковые требования "Морспасслужбы" были увеличены до 1,2 миллиарда рублей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.

анапа

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, анапа, краснодарский край