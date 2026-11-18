https://1prime.ru/20261118/tankery-875330678.html
Число истцов к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров выросло до 10
Число истцов к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров выросло до 10 - 18.11.2026, ПРАЙМ
Число истцов к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров выросло до 10
Арбитражный суд Краснодарского края привлек восемь соистцов к иску администрации Анапы и "Морспасслужбы" к владельцам танкеров, затонувших в Керченском проливе... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T14:01+0300
2026-11-18T14:01+0300
2026-11-18T14:01+0300
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КРАСНОДАР, 18 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края привлек восемь соистцов к иску администрации Анапы и "Морспасслужбы" к владельцам танкеров, затонувших в Керченском проливе в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее ГКУ "Безопасный регион", управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне региона, центр мониторинга и прогнозирования ЧС, МБУ благоустройства Анапы, министерство ГО и ЧС, "Кубаньспас", Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны и ЧС и ЖКХ Анапы подали в суд ходатайства о привлечении их в качестве соистцов к иску "Морспасслужбы" и администрации Анапы. "Суд определил ходатайство о вступлении в дело в качестве соистца удовлетворить", - сказал судья. В ходе заседания представители страховых компаний ходатайствовали об отложении дела для более подробного ознакомления с требованиями организаций. Суд просьбу страховщиков отклонил. ФГБУ "Морспасслужба" обращалось в суд с иском о взыскании расходов с владельцев танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма иска составляла 485 миллионов рублей. Иск был удовлетворен частично - на сумму 404,3 миллиона рублей. Решение было обжаловано. В марте арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил спор на новое рассмотрение. На заседании в сентябре суд удовлетворил ходатайство администрации Анапы об объединении их иска с требованиями "Морспасслужбы". Сумма исковых требований мэрии к владельцам и фрахтователю танкеров составляла 610,7 миллиона рублей. Исковые требования "Морспасслужбы" были увеличены до 1,2 миллиарда рублей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
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россия, анапа, краснодарский край
Происшествия, РОССИЯ, АНАПА, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 18 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края привлек восемь соистцов к иску администрации Анапы и "Морспасслужбы" к владельцам танкеров, затонувших в Керченском проливе в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее ГКУ "Безопасный регион", управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне региона, центр мониторинга и прогнозирования ЧС, МБУ благоустройства Анапы, министерство ГО и ЧС, "Кубаньспас", Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны и ЧС и ЖКХ Анапы подали в суд ходатайства о привлечении их в качестве соистцов к иску "Морспасслужбы" и администрации Анапы.
"Суд определил ходатайство о вступлении в дело в качестве соистца удовлетворить", - сказал судья.
В ходе заседания представители страховых компаний ходатайствовали об отложении дела для более подробного ознакомления с требованиями организаций. Суд просьбу страховщиков отклонил.
ФГБУ "Морспасслужба" обращалось в суд с иском о взыскании расходов с владельцев танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма иска составляла 485 миллионов рублей. Иск был удовлетворен частично - на сумму 404,3 миллиона рублей.
Решение было обжаловано. В марте арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил спор на новое рассмотрение. На заседании в сентябре суд удовлетворил ходатайство администрации Анапы об объединении их иска с требованиями "Морспасслужбы". Сумма исковых требований мэрии к владельцам и фрахтователю танкеров составляла 610,7 миллиона рублей. Исковые требования "Морспасслужбы" были увеличены до 1,2 миллиарда рублей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.