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Товарооборот России и Китая покажет хорошую динамику роста в 2026 г - Путин
Товарооборот России и Китая покажет хорошую динамику роста в 2026 г - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Китая покажет хорошую динамику роста в 2026 г - Путин
Товарооборот России и Китая покажет в 2026 году хорошую динамику роста, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:38+0300
2026-11-18T07:38+0300
2026-11-18T07:38+0300
россия
мировая экономика
китай
владимир путин
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая покажет в 2026 году хорошую динамику роста, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
"Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превысил отметку в 200 миллиардов. Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году нам будет не только продемонстрировано еще раз, но, наоборот, больше того, покажет хорошую динамику роста нашего товарооборота", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров.
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россия, мировая экономика, китай, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая покажет в 2026 году хорошую динамику роста, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
"Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превысил отметку в 200 миллиардов. Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году нам будет не только продемонстрировано еще раз, но, наоборот, больше того, покажет хорошую динамику роста нашего товарооборота", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров.