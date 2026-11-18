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Товарооборот России и Китая покажет хорошую динамику роста в 2026 г - Путин

Товарооборот России и Китая покажет хорошую динамику роста в 2026 г - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Китая покажет хорошую динамику роста в 2026 г - Путин

Товарооборот России и Китая покажет в 2026 году хорошую динамику роста, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:38+0300

2026-11-18T07:38+0300

2026-11-18T07:38+0300

россия

мировая экономика

китай

владимир путин

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая покажет в 2026 году хорошую динамику роста, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. "Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превысил отметку в 200 миллиардов. Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году нам будет не только продемонстрировано еще раз, но, наоборот, больше того, покажет хорошую динамику роста нашего товарооборота", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров.

китай

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россия, мировая экономика, китай, владимир путин