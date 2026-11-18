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Более 80% россиян покупают товары во время распродаж, показал опрос

Более 80% россиян покупают товары во время распродаж, показал опрос - 18.11.2026, ПРАЙМ

Более 80% россиян покупают товары во время распродаж, показал опрос

Более 80% россиян приобретают товары во время распродаж, при этом чаще всего считают наиболее выгодным покупать в этот период одежду, обувь и аксессуары,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:48+0300

2026-11-18T18:48+0300

2026-11-18T18:48+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Более 80% россиян приобретают товары во время распродаж, при этом чаще всего считают наиболее выгодным покупать в этот период одежду, обувь и аксессуары, говорится в исследовании микрокредитной компании (МКК) "Займер", которое есть у РИА Новости. "Согласно опросу, 81,1% россиян приобретают товары на распродажах, тогда как 18,9% избегают этого, видя в таких акциях лишь маркетинговую уловку", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 2,5 тысяч россиян. При этом покупки на "Черную пятницу" считает выгодными половина опрошенных (48,5%). Каждый третий (33,5%) утверждает, что экономия есть, но незначительная, а 18% убеждены, что финансовой пользы от участия в ноябрьских распродажах нет. С лучшими скидками, по мнению участников исследования, на "Черную пятницу" можно приобрести одежду, обувь и аксессуары – так думают 34%. В то же время четверть граждан (24,1%) уверена, что выгоднее всего на ноябрьских распродажах покупать бытовую технику. Каждый пятый (20,9%) называет в качестве самой привлекательной категории гаджеты и электронику, 14,1% – товары для дома. Реже всего в числе предложений с наиболее удачными скидками называли детские товары – 6,9%. Также россияне назвали принципы, которых они придерживаются для выгодных покупок на распродажах. Так, трое из десяти (31,8%) отслеживают цену интересующего товара заранее и проверяют, как она изменилась. "Сравнивают предложения в аналогичных магазинах 27,9% участников опроса и почти столько же (27,5%) покупают только необходимое, избегая спонтанных покупок. Наконец, каждый десятый (9,4%) устанавливает бюджет на покупки и старается не выходить за его пределы", - уточняется в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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