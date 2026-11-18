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Трамп и Си демонстрируют дружбу на фоне спора о чипах, пишут СМИ

Трамп и Си демонстрируют дружбу на фоне спора о чипах, пишут СМИ - 18.11.2026, ПРАЙМ

Трамп и Си демонстрируют дружбу на фоне спора о чипах, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп участвует в саммите в Китае, где демонстрирует дружбу с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на обострение технологического... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:44+0300

2026-11-18T13:44+0300

2026-11-18T13:44+0300

мировая экономика

китай

сша

дональд трамп

пекин

си цзиньпин

nvidia

скотт бессент

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп участвует в саммите в Китае, где демонстрирует дружбу с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на обострение технологического соперничества. Об этом сообщает The Washington Post. Лидеры обменялись рукопожатием и объятиями под флаги двух стран и выступление военного оркестра.Визит проходит на фоне новых трений: Китай противодействует усилиям США по доступу к редкоземельным материалам, а спор вокруг передовых чипов для ИИ грозит усложнить переговоры за несколько месяцев до истечения торгового перемирия в январе. Во вторник Пекин осудил новые ограничения на чипы, введенные администрацией Трампа.Ограничения вызваны скандалом вокруг Nvidia: ее основатель Дженсен Хуанг, близкий советник Трампа, ушел с поста гендиректора после сообщений о романе с предполагаемым китайским шпионом."Мы направляемся в Китай, и я не думаю, что стоит оскорблять Китай прямо перед приездом туда", — сказал Трамп журналистам, признав риск "взрыва" в отношениях.Третья встреча Трампа и Си в этом году должна проверить, смогут ли стороны сохранить торговое перемирие. Оно действует до середины января, но его основание шаткое: по данным CSIS, поставки редкоземельных материалов в США остаются примерно на 75% ниже довоенного уровня. Китай контролирует около 90% мировых мощностей по переработке редкоземельных элементов.Параллельно стороны начали обсуждение рисков ИИ. Министр финансов Скотт Бессент сообщил о "новом диалоге" и планах создать "кризисную горячую линию" для уведомления о серьезных инцидентах. Однако переговоры останутся предварительными: "Китай рассматривает диалог по ИИ как шаг США, направленный на удержание Китая на втором месте", — считает Венди Катлер из Asia Society.Все это происходит через две недели после поражения республиканцев на промежуточных выборах, которое подорвало влияние Трампа. Законодатели обеих партий критиковали экспортный контроль как слишком мягкий, а демократы намерены расследовать его после возвращения контроля над Конгрессом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, пекин, си цзиньпин, nvidia, скотт бессент