Трамп и Си демонстрируют дружбу на фоне спора о чипах, пишут СМИ
The Washington Post: Трамп и Си демонстрируют единство, но спор о чипах не решен
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп участвует в саммите в Китае, где демонстрирует дружбу с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на обострение технологического соперничества. Об этом сообщает The Washington Post. Лидеры обменялись рукопожатием и объятиями под флаги двух стран и выступление военного оркестра.
Визит проходит на фоне новых трений: Китай противодействует усилиям США по доступу к редкоземельным материалам, а спор вокруг передовых чипов для ИИ грозит усложнить переговоры за несколько месяцев до истечения торгового перемирия в январе. Во вторник Пекин осудил новые ограничения на чипы, введенные администрацией Трампа.
Ограничения вызваны скандалом вокруг Nvidia: ее основатель Дженсен Хуанг, близкий советник Трампа, ушел с поста гендиректора после сообщений о романе с предполагаемым китайским шпионом.
"Мы направляемся в Китай, и я не думаю, что стоит оскорблять Китай прямо перед приездом туда", — сказал Трамп журналистам, признав риск "взрыва" в отношениях.
Третья встреча Трампа и Си в этом году должна проверить, смогут ли стороны сохранить торговое перемирие. Оно действует до середины января, но его основание шаткое: по данным CSIS, поставки редкоземельных материалов в США остаются примерно на 75% ниже довоенного уровня. Китай контролирует около 90% мировых мощностей по переработке редкоземельных элементов.
Параллельно стороны начали обсуждение рисков ИИ. Министр финансов Скотт Бессент сообщил о "новом диалоге" и планах создать "кризисную горячую линию" для уведомления о серьезных инцидентах. Однако переговоры останутся предварительными: "Китай рассматривает диалог по ИИ как шаг США, направленный на удержание Китая на втором месте", — считает Венди Катлер из Asia Society.
Все это происходит через две недели после поражения республиканцев на промежуточных выборах, которое подорвало влияние Трампа. Законодатели обеих партий критиковали экспортный контроль как слишком мягкий, а демократы намерены расследовать его после возвращения контроля над Конгрессом.