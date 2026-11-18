https://1prime.ru/20261118/tramp-875340030.html

Трамп и Карни обсудили работу над торговым соглашением США и Канады

Трамп и Карни обсудили работу над торговым соглашением США и Канады - 18.11.2026, ПРАЙМ

Трамп и Карни обсудили работу над торговым соглашением США и Канады

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили работу, которая ведется для достижения двустороннего торгового соглашения, сообщил офис | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:19+0300

2026-11-18T16:19+0300

2026-11-18T16:19+0300

мировая экономика

сша

канада

азиатско-тихоокеанский регион

дональд трамп

марк карни

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875340030.jpg?1795007953

ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили работу, которая ведется для достижения двустороннего торгового соглашения, сообщил офис канадского премьера. "Премьер-министр Марк Карни сегодня встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры обсудили текущую работу по заключению взаимовыгодного торгового соглашения, которое позволит создать рабочие места, повысить доступность и уважать языки, культуру и суверенитет Канады", - говорится в заявлении офиса. Там отмечается также, что Трамп и Карни договорились работать над соглашением при тесной координации друг с другом Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

сша

канада

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, канада, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, марк карни, атэс