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Трамп и Карни обсудили работу над торговым соглашением США и Канады
Трамп и Карни обсудили работу над торговым соглашением США и Канады - 18.11.2026, ПРАЙМ
Трамп и Карни обсудили работу над торговым соглашением США и Канады
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили работу, которая ведется для достижения двустороннего торгового соглашения, сообщил офис | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:19+0300
2026-11-18T16:19+0300
2026-11-18T16:19+0300
мировая экономика
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марк карни
атэс
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили работу, которая ведется для достижения двустороннего торгового соглашения, сообщил офис канадского премьера.
"Премьер-министр Марк Карни сегодня встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры обсудили текущую работу по заключению взаимовыгодного торгового соглашения, которое позволит создать рабочие места, повысить доступность и уважать языки, культуру и суверенитет Канады", - говорится в заявлении офиса.
Там отмечается также, что Трамп и Карни договорились работать над соглашением при тесной координации друг с другом
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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мировая экономика, сша, канада, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, марк карни, атэс
Мировая экономика, США, КАНАДА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп, Марк Карни, АТЭС
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили работу, которая ведется для достижения двустороннего торгового соглашения, сообщил офис канадского премьера.
"Премьер-министр Марк Карни сегодня встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры обсудили текущую работу по заключению взаимовыгодного торгового соглашения, которое позволит создать рабочие места, повысить доступность и уважать языки, культуру и суверенитет Канады", - говорится в заявлении офиса.
Там отмечается также, что Трамп и Карни договорились работать над соглашением при тесной координации друг с другом
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.