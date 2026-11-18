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Трамп рассчитывает на отдельную встречу с Путиным, пишет AP

Трамп рассчитывает на отдельную встречу с Путиным, пишет AP - 18.11.2026, ПРАЙМ

Трамп рассчитывает на отдельную встречу с Путиным, пишет AP

Президент США Дональд Трамп рассчитывает в четверг отдельно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в дополнение к уже... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:14+0300

2026-11-18T18:14+0300

2026-11-18T18:14+0300

китай

сша

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

атэс

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассчитывает в четверг отдельно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в дополнение к уже запланированным трехсторонним переговорам с участием председателя КНР Си Цзиньпина, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника. "Президент США Дональд Трамп планирует в четверг провести в Китае отдельную встречу с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в публикации. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что время и формат двусторонней встречи Путина и Трампа в Китае пока не согласованы. При этом он не исключал, что переговоры лидеров могут пройти "на ногах".

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китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, атэс