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"Жалоб практически нет": Центробанк оценил сервис быстрых переводов ценных бумаг

"Жалоб практически нет": Центробанк оценил сервис быстрых переводов ценных бумаг - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Жалоб практически нет": Центробанк оценил сервис быстрых переводов ценных бумаг

Количество жалоб на работу сервиса быстрых переводов ценных бумаг можно буквально пересчитать по пальцам, рассказал директор департамента инфраструктуры... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:12+0300

2026-11-18T11:12+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. Количество жалоб на работу сервиса быстрых переводов ценных бумаг можно буквально пересчитать по пальцам, рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин. "В целом, на сегодня можно сказать, что сервис быстрых переводов стартовал успешно. И, конечно, во многом это заслуга ваша - инфраструктурных организаций, центрального депозитария и, может быть, регулятора, который задал соответствующие правила, по которым теперь рынок функционирует", - сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР. "Видим, что пока жалоб, обращений практически нет - какое-то счетное количество, по пальцам рук, и жалобы, не связанные с функционированием самого сервиса, а нравится нам или нет, но обращения идут на то, что есть проблемы с передачей справок по расходам на приобретение ценных бумаг", - продолжил он. По его словам, пока участники рынка укладываются в то нормативное время исполнения операций, которое предусмотрено нормативно. Кроме того, ЦБ РФ обратил внимание участников рынка на тарифы. "Давайте осудим тарифы. А мы видим, что появились у отдельных участников рынка тарифы достаточно высокие. Я бы сказал, что в отдельных случаях они носят заградительный характер. Что заставляет нас задуматься о том, что эти тарифы надо немножко поправить, подрегулировать", - сказал он. По мнению Пронина, следующий год будет годом полноценной отработки всех нюансов, связанных с функционированием сервиса быстрых переводов. Есть ряд вопросов, которые связаны в том числе и с зачислением ценных бумаг на счета квалифицированных инвесторов, вопросы, связанные с тем, как правильно построить клиентский путь при передаче ценных бумаг с индивидуального инвестсчета. "Это все то, что мы должны в 2027 году вместе с вами, как на уровне регулирования, так и на уровне, возможно, базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемой организации, так и на уровне ваших бизнес-процессов, клиентских путей, мы это все должны с вами отшлифовать, чтобы эти сервисы работали максимально дешево и комфортно для инвесторов", - сказал он. Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, с 1 сентября совершил более 34,5 тысячи переводов ценных бумаг между депозитариями через сервис MOEX МОСТ, то есть с момента начала его действия, сообщил в конце октября РИА Новости директор по развитию инфраструктурных проектов НРД Андрей Денисов. Сервис MOEX МОСТ создан для реализации механизма быстрого перевода ценных бумаг в соответствии с указанием Банка России, которое устанавливает порядок, срок и условия их зачисления. Он обеспечивает исполнение участниками рынка регуляторных требований к переводу ценных бумаг, которые вступили в действие с 1 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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