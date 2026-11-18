https://1prime.ru/20261118/tsb-875318822.html
ЦБ: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 10,2%
ЦБ: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 10,2% - 18.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 10,2%
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за январь-сентябрь текущего года составила 10,2% годовых, говорится... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T11:27+0300
2026-11-18T11:27+0300
2026-11-18T11:42+0300
финансы
банки
нпф
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875318822.jpg?1794991369
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за январь-сентябрь текущего года составила 10,2% годовых, говорится в материалах Банка России. Кроме того, средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за этот период составила 10,5% годовых, медианная доходность фондов - 11,5% и 11,4% для накоплений и резервов соответственно, оценил также регулятор. За прошлый год средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 14%, сообщал ранее ЦБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, нпф, банк россии
Финансы, Банки, НПФ, Банк России
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за январь-сентябрь текущего года составила 10,2% годовых, говорится в материалах Банка России.
Кроме того, средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за этот период составила 10,5% годовых, медианная доходность фондов - 11,5% и 11,4% для накоплений и резервов соответственно, оценил также регулятор.
За прошлый год средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 14%, сообщал ранее ЦБ.