https://1prime.ru/20261118/tsb-875318822.html

ЦБ: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 10,2%

ЦБ: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 10,2% - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 10,2%

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за январь-сентябрь текущего года составила 10,2% годовых, говорится... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:27+0300

2026-11-18T11:27+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за январь-сентябрь текущего года составила 10,2% годовых, говорится в материалах Банка России. Кроме того, средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за этот период составила 10,5% годовых, медианная доходность фондов - 11,5% и 11,4% для накоплений и резервов соответственно, оценил также регулятор. За прошлый год средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 14%, сообщал ранее ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, нпф, банк россии