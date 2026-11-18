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Центробанк рекомендовал брокерам не допускать манипулирования рынком

Центробанк рекомендовал брокерам не допускать манипулирования рынком - 18.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк рекомендовал брокерам не допускать манипулирования рынком

ЦБ РФ рекомендует брокерам, принимающим проп-трейдинговые компании на обслуживание, не допускать манипулирования рынком, следует из сообщения регулятора. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:30+0300

2026-11-18T11:30+0300

2026-11-18T11:49+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендует брокерам, принимающим проп-трейдинговые компании на обслуживание, не допускать манипулирования рынком, следует из сообщения регулятора. "Банк России полагает, что профучастники, принимая проп-трейдинговые компании на брокерское обслуживание, должны учитывать рисковый характер их деятельности и принимать все необходимые меры, чтобы не допускать фактов манипулирования рынком", - говорится в сообщении ЦБ. Проп-трейдинговая компания привлекает на основании договора трейдеров и предоставляет им доступ к своему брокерскому счету, а те совершают сделки от ее имени и на ее средства и делят полученную прибыль с компанией. Начиная с 2024 года регулятор отмечает рост фактов манипулирования рынком со стороны таких участников. За это время было возбуждено 20 дел об административных правонарушениях в отношении проп-трейдинговых компаний, отмечает ЦБ. На рынке распространены практики, когда трейдеры, действуя в интересах своего бенефициара, совершают сделки с низколиквидными ценными бумагами, которые приводят к резким колебаниям их рыночной стоимости, отмечает регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банк россии