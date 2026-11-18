https://1prime.ru/20261118/tsb-875319560.html

ЦБ дополнит проект новых правил листинга требованиями к финпоказателям компаний

ЦБ дополнит проект новых правил листинга требованиями к финпоказателям компаний - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ дополнит проект новых правил листинга требованиями к финпоказателям компаний

Банк России дополнит проект новых правил листинга требованиями к финансовым показателям компаний, заявила журналистам директор департамента корпоративных... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:40+0300

2026-11-18T11:40+0300

2026-11-18T11:40+0300

финансы

рынок

банки

банк россии

науфор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875319560.jpg?1794991211

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России дополнит проект новых правил листинга требованиями к финансовым показателям компаний, заявила журналистам директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева. "Мы опубликовали некоторое время назад предложения в правила листинга. И в этих предложениях не было части тех вопросов, которые мы сейчас считаем нужным поднять, в частности, требования по финансовым показателям для выхода компаний на рынок и для поддержания компанией ценных бумаг в котировальных списках", - сказала она в кулуарах Уральской конференции НАУФОР. По ее словам, основные финансовые показатели - это собственные средства, отношение долга к EBITDA, отсутствие либо наличие выручки. "Финансовые показатели касаются компаний, которые на биржу выходят с акциями, и в первую очередь мы говорим о компаниях из первого и второго котировальных списков", - сказала она. ЦБ РФ планирует опубликовать очередной проект правил листинга для общественного обсуждения в конце ноября - начале декабря. Регулятор ожидает в конце этого года - начале следующего провести широкую дискуссию со всеми участниками и организаторами торгов. "По проекту, это требования, которым компания должна соответствовать на входе на рынок, если это компания вновь выходящая, и на поддержание ценных бумаг в соответствующем котировальном списке, если это компания, которая уже находится в котировальном списке", - сказала она. "К акту предполагается достаточно значительный переходный период. Поэтому даже если кто-то из компаний из котировальных списков сейчас показателям не соответствует, это не означает, что непременно повлечет перенос бумаг на список ниже", - сказала Абашеева. По ее словам, документ вступит в силу в следующем году. "Совершенно точно вторая половина года. Согласно нашему релизному подходу, не ранее октября. Будет ступенчатое вступление в силу, потому что для ряда положений мы точно сделаем отсрочку более чем на год, а где-то - более чем на два", - заключила она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, банки, банк россии, науфор