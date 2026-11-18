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ЦБ агрегировал списки финансовых операции с признаками нелегальной деятельности

ЦБ агрегировал списки финансовых операции с признаками нелегальной деятельности - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ агрегировал списки финансовых операции с признаками нелегальной деятельности

Банк России сформировал агрегированный перечень операций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, закрепив около 50 таких признаков,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:55+0300

2026-11-18T13:55+0300

2026-11-18T13:58+0300

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банк россии

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России сформировал агрегированный перечень операций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, закрепив около 50 таких признаков, сообщается на сайте регулятора. "В методических рекомендациях регулятор агрегировал критерии, по которым банки могут выявлять и предотвращать операции клиента с признаками нелегальной деятельности. В документе закреплено около 50 таких признаков, которые сгруппированы по разным направлениям", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отдельную группу выделены признаки, указывающие на незаконное потребительское кредитование: выдача займов под видом деятельности ломбардов, оформление возвратного лизинга, а также ипотечные схемы, когда физлица и индивидуальные предприниматели выдают средства под залог жилья, зачастую единственного. В рекомендациях также приведены как общие, так и специальные признаки, характерные для финансовых пирамид, незаконного привлечения инвестиций, а также для посредников, которые содействуют нелегальным участникам рынка. "При оценке подозрительных операций банкам рекомендовано использовать критерии в совокупности. Это позволит более оперативно выявлять нелегальных участников и своевременно принимать предусмотренные законодательством меры, вплоть до ограничения операций по счетам", - отмечает регулятор.

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