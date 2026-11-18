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ЦБ включил Альфа-банк в реестр обменников криптовалюты

ЦБ включил Альфа-банк в реестр обменников криптовалюты - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ включил Альфа-банк в реестр обменников криптовалюты

ЦБ РФ включил Альфа-банк в реестр обменников криптовалюты, следует из сообщения регулятора. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:08+0300

2026-11-18T15:08+0300

2026-11-18T15:08+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ включил Альфа-банк в реестр обменников криптовалюты, следует из сообщения регулятора. "Банк России 18 ноября принял решение внести в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, сведения о юридическом лице: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют", - говорится в сообщении. Центробанк ранее определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптовалютных обменников, а также операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Соответствующее положение ЦБ, в частности, устанавливает квалификационные требования к членам органов управления и отдельным должностным лицам этих структур, определяет перечень документов, которые необходимо представить для допуска на рынок. Документ также содержит особенности упрощенного допуска на криптовалютный рынок уже действующих игроков, которые будут подавать документы на соискание статуса цифрового депозитария и криптовалютного обменника.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, альфа-банк, банк россии