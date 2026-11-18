https://1prime.ru/20261118/tsb-875335753.html
ЦБ включил Альфа-банк в реестр обменников криптовалюты
ЦБ включил Альфа-банк в реестр обменников криптовалюты - 18.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ включил Альфа-банк в реестр обменников криптовалюты
ЦБ РФ включил Альфа-банк в реестр обменников криптовалюты, следует из сообщения регулятора. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:08+0300
2026-11-18T15:08+0300
2026-11-18T15:08+0300
финансы
банки
альфа-банк
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875335753.jpg?1795003710
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ включил Альфа-банк в реестр обменников криптовалюты, следует из сообщения регулятора.
"Банк России 18 ноября принял решение внести в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, сведения о юридическом лице: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют", - говорится в сообщении.
Центробанк ранее определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптовалютных обменников, а также операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые права.
Соответствующее положение ЦБ, в частности, устанавливает квалификационные требования к членам органов управления и отдельным должностным лицам этих структур, определяет перечень документов, которые необходимо представить для допуска на рынок.
Документ также содержит особенности упрощенного допуска на криптовалютный рынок уже действующих игроков, которые будут подавать документы на соискание статуса цифрового депозитария и криптовалютного обменника.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, альфа-банк, банк россии
Финансы, Банки, Альфа-банк, Банк России
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ включил Альфа-банк в реестр обменников криптовалюты, следует из сообщения регулятора.
"Банк России 18 ноября принял решение внести в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, сведения о юридическом лице: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют", - говорится в сообщении.
Центробанк ранее определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптовалютных обменников, а также операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые права.
Соответствующее положение ЦБ, в частности, устанавливает квалификационные требования к членам органов управления и отдельным должностным лицам этих структур, определяет перечень документов, которые необходимо представить для допуска на рынок.
Документ также содержит особенности упрощенного допуска на криптовалютный рынок уже действующих игроков, которые будут подавать документы на соискание статуса цифрового депозитария и криптовалютного обменника.