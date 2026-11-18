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ЦБ РФ выделил 50 признаков финансовых пирамид

ЦБ РФ выделил 50 признаков финансовых пирамид - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ РФ выделил 50 признаков финансовых пирамид

Банк России выделил около 50 признаков, по которым кредитные организации смогут выявлять нелегальные операции по созданию финансовых пирамид, выдаче кредитов,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:14+0300

2026-11-18T15:14+0300

2026-11-18T15:14+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России выделил около 50 признаков, по которым кредитные организации смогут выявлять нелегальные операции по созданию финансовых пирамид, выдаче кредитов, привлечению инвестиций физлиц, сообщается в документах регулятора. "Специальные признаки, характерные для деятельности финансовой пирамиды: выплата дохода (вознаграждения) инвесторам (вкладчикам, участникам) за счет денежных средств вновь привлеченных инвесторов, отсутствие финансовых операций, связанных с официально заявленной инвестиционной деятельностью клиента", - говорится в документе. ЦБ также выделяет перечисление крупных сумм или систематическое перечисление денежных средств со счета клиента в адрес руководителя, учредителя или аффилированных с ним лиц, как признак финансовой пирамиды. Также это снятие со счета клиента крупных сумм наличных денежных средств, ранее поступивших от инвесторов, операции, носящие транзитный характер с использованием множества контрагентов, в адрес которых на постоянной основе совершаются операции по переводу денежных средств. "Специальные признаки, характерные для деятельности финансовой пирамиды... значительный объем расходных операций в адрес лиц, обеспечивающих привлечение новых инвесторов, в том числе блогеров, администраторов каналов и чатов мессенджеров, реферальных партнеров, наставников, агентов, комиссионеров и других посредников, при отсутствии сопоставимого объема расчетов, свидетельствующих о наличии реальной инвестиционной деятельности", - отмечает регулятор. Среди специальных признаков, указывающих на незаконное привлечение инвестиций физических лиц, ЦБ выделяет следующие: систематическое привлечение денежных средств от физлиц на основании публичной оферты, предложения делать оферты, типовых договоров либо иных стандартных условий, адресованных неопределенному кругу лиц. А также поступление денежных средств от большого количества физических лиц. "Общие признаки нелегальной деятельности по выдаче потребительских займов: клиент кредитной организации не относится к лицам, которые в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 353-ФЗ2 имеют право осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов", - также говорится в документе. В общие признаки нелегальной деятельности по выдаче потребительских займов ЦБ также включил регулярные операции по поступлению клиенту денежных средств от физлиц при отсутствии признаков розничной торговли либо иной экономически обоснованной модели ведения бизнеса. Среди признаков нелегальной деятельности регулятор также называет повторяющиеся поступления клиенту денежных средств от одних и тех же физлиц через равные или близкие промежутки времени, часто на одинаковые суммы при отсутствии экономически обоснованной модели ведения бизнеса. К ним также относятся систематические операции по внесению наличных на счет либо получению наличных со счета, не соответствующие характеру и масштабу заявленной деятельности и не подтвержденные документами об источнике средств, кассовыми или иными документами по существу операций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, банк россии