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ЦБ протестирует офлайн-платежи в цифровых рублях осенью 2027 года

ЦБ протестирует офлайн-платежи в цифровых рублях осенью 2027 года - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ протестирует офлайн-платежи в цифровых рублях осенью 2027 года

Банк России планирует протестировать платежи в цифровых рублях без интернета осенью 2027 года, сообщил регулятор. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:12+0300

2026-11-18T16:12+0300

2026-11-18T16:20+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России планирует протестировать платежи в цифровых рублях без интернета осенью 2027 года, сообщил регулятор. "Банк России в 2027 году расширит возможности использования цифрового рубля. Банки и компании могут уже сейчас предусмотреть включение новых сервисов в свои бизнес-процессы. На осень следующего года запланировано тестирование офлайн-платежей, когда и продавец, и покупатель не имеют доступа к интернету", - говорится в релизе. Отмечается, что участники пилота смогут открыть в приложении банка отдельный офлайн-кошелек и в дальнейшем расплачиваться им при отсутствии связи. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 банках, охватывающих более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, Россельхозбанке, "Юникредит банке", Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ и банке "Дом.РФ". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях - с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, технологии, банк россии, сбербанк, втб