https://1prime.ru/20261118/tsb-875339874.html
ЦБ в 2027 году добавит новые смарт-контракты на платформу цифрового рубля
ЦБ в 2027 году добавит новые смарт-контракты на платформу цифрового рубля - 18.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ в 2027 году добавит новые смарт-контракты на платформу цифрового рубля
Банк России в 2027 году добавит новые смарт-контракты на платформу цифрового рубля - для настройки автоперевода и для благотворительных фондов, сообщается на... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:19+0300
2026-11-18T16:19+0300
2026-11-18T16:19+0300
финансы
технологии
банки
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875339874.jpg?1795007949
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России в 2027 году добавит новые смарт-контракты на платформу цифрового рубля - для настройки автоперевода и для благотворительных фондов, сообщается на сайте регулятора.
"В 2027 году на платформе появится несколько новых смарт-контрактов – "умных сделок", по которым расчеты проходят автоматически при выполнении заранее оговоренных условий между участниками договора. Один из таких контрактов даст компаниям возможность настроить автоперевод между своим банковским счетом и счетом цифрового рубля.
Уточняется, что в конце операционного дня цифровые рубли с кошелька будут перечисляться на банковский счет, а утром возвращаться обратно. Это позволит бизнесу, с одной стороны, получать проценты на временно свободные средства, а с другой – проводить расчеты в цифровых рублях по низким комиссиям, поясняет ЦБ.
"Второй смарт-контракт предназначен для благотворительных фондов. Они смогут устанавливать условия сбора цифровых рублей в пользу конкретных получателей на своих площадках. Таким образом, участники пожертвований будут видеть в режиме реального времени, кому направлены их деньги", - также сообщает ЦБ.
В будущем этот алгоритм может быть использован и в других похожих сценариях – например, чтобы знать, как расходуются средства на капитальный ремонт жилых домов, поясняет регулятор.
Цифровой рубль – это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. С начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 300 тысяч кошельков для цифровых рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, технологии, банки, банк россии
Финансы, Технологии, Банки, Банк России
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России в 2027 году добавит новые смарт-контракты на платформу цифрового рубля - для настройки автоперевода и для благотворительных фондов, сообщается на сайте регулятора.
"В 2027 году на платформе появится несколько новых смарт-контрактов – "умных сделок", по которым расчеты проходят автоматически при выполнении заранее оговоренных условий между участниками договора. Один из таких контрактов даст компаниям возможность настроить автоперевод между своим банковским счетом и счетом цифрового рубля.
Уточняется, что в конце операционного дня цифровые рубли с кошелька будут перечисляться на банковский счет, а утром возвращаться обратно. Это позволит бизнесу, с одной стороны, получать проценты на временно свободные средства, а с другой – проводить расчеты в цифровых рублях по низким комиссиям, поясняет ЦБ.
"Второй смарт-контракт предназначен для благотворительных фондов. Они смогут устанавливать условия сбора цифровых рублей в пользу конкретных получателей на своих площадках. Таким образом, участники пожертвований будут видеть в режиме реального времени, кому направлены их деньги", - также сообщает ЦБ.
В будущем этот алгоритм может быть использован и в других похожих сценариях – например, чтобы знать, как расходуются средства на капитальный ремонт жилых домов, поясняет регулятор.
Цифровой рубль – это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. С начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 300 тысяч кошельков для цифровых рублей.