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ЦБ в 2027 году добавит новые смарт-контракты на платформу цифрового рубля

ЦБ в 2027 году добавит новые смарт-контракты на платформу цифрового рубля - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ в 2027 году добавит новые смарт-контракты на платформу цифрового рубля

Банк России в 2027 году добавит новые смарт-контракты на платформу цифрового рубля - для настройки автоперевода и для благотворительных фондов, сообщается на... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:19+0300

2026-11-18T16:19+0300

2026-11-18T16:19+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России в 2027 году добавит новые смарт-контракты на платформу цифрового рубля - для настройки автоперевода и для благотворительных фондов, сообщается на сайте регулятора. "В 2027 году на платформе появится несколько новых смарт-контрактов – "умных сделок", по которым расчеты проходят автоматически при выполнении заранее оговоренных условий между участниками договора. Один из таких контрактов даст компаниям возможность настроить автоперевод между своим банковским счетом и счетом цифрового рубля. Уточняется, что в конце операционного дня цифровые рубли с кошелька будут перечисляться на банковский счет, а утром возвращаться обратно. Это позволит бизнесу, с одной стороны, получать проценты на временно свободные средства, а с другой – проводить расчеты в цифровых рублях по низким комиссиям, поясняет ЦБ. "Второй смарт-контракт предназначен для благотворительных фондов. Они смогут устанавливать условия сбора цифровых рублей в пользу конкретных получателей на своих площадках. Таким образом, участники пожертвований будут видеть в режиме реального времени, кому направлены их деньги", - также сообщает ЦБ. В будущем этот алгоритм может быть использован и в других похожих сценариях – например, чтобы знать, как расходуются средства на капитальный ремонт жилых домов, поясняет регулятор. Цифровой рубль – это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. С начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 300 тысяч кошельков для цифровых рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, технологии, банки, банк россии