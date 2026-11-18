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Биржевая цена на золото опустилась ниже 3800 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото опустилась ниже 3800 долларов за тройскую унцию - 18.11.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото опустилась ниже 3800 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото опускалась ниже 3800 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2025 года, следует из данных торгов. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T06:27+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото опускалась ниже 3800 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2025 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 5.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 60,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,56%, - до 3803,2 доллара за тройскую унцию. При этом по состоянию на 5.17 мск биржевая цена на золото достигала отметки в 3795,8 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 2,88% - до 46 долларов за тройскую унцию.
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рынок, торги, comex
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото опускалась ниже 3800 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2025 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 5.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 60,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,56%, - до 3803,2 доллара за тройскую унцию. При этом по состоянию на 5.17 мск биржевая цена на золото достигала отметки в 3795,8 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 2,88% - до 46 долларов за тройскую унцию.