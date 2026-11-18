https://1prime.ru/20261118/tsena-875307160.html

Биржевая цена на золото опустилась ниже 3800 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на золото опустилась ниже 3800 долларов за тройскую унцию - 18.11.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на золото опустилась ниже 3800 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на золото опускалась ниже 3800 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2025 года, следует из данных торгов. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T06:27+0300

2026-11-18T06:27+0300

2026-11-18T06:27+0300

рынок

торги

comex

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875307160.jpg?1794972448

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото опускалась ниже 3800 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2025 года, следует из данных торгов. По состоянию на 5.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 60,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,56%, - до 3803,2 доллара за тройскую унцию. При этом по состоянию на 5.17 мск биржевая цена на золото достигала отметки в 3795,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 2,88% - до 46 долларов за тройскую унцию.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex