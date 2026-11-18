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Биржевая цена золота опустилась ниже 3750 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена золота опустилась ниже 3750 долларов за тройскую унцию - 18.11.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена золота опустилась ниже 3750 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на золото снижается почти на 3%, показатель впервые с сентября прошлого года опустился ниже 3750 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:25+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается почти на 3%, показатель впервые с сентября прошлого года опустился ниже 3750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 107,33 доллара, или на 2,78% - до 3756,87 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель минимально достиг 3744,92 доллара - ниже 3750 долларов впервые с 24 сентября 2025 года.

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