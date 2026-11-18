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Биржевая цена на серебро опустилась ниже 45 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на серебро опустилась ниже 45 долларов за тройскую унцию - 18.11.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на серебро опустилась ниже 45 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на серебро падает на 4,6%, показатель впервые с сентября прошлого года опустился ниже 45 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:02+0300

2026-11-18T18:02+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро падает на 4,6%, показатель впервые с сентября прошлого года опустился ниже 45 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.42 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,64% относительно предыдущего закрытия - до 45,16 за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достиг 44,985 доллара - ниже 45 долларов впервые с 26 сентября 2025 года.

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