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Цены на серебро и алюминий падают в среду утром

Цены на серебро и алюминий падают в среду утром - 18.11.2026, ПРАЙМ

Цены на серебро и алюминий падают в среду утром

Мировые цены на драгоценные и цветные металлы падают в среду утром, наиболее заметно дешевеют серебро и алюминий: на 2,3% и 1,9% соответственно, свидетельствуют | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:21+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на драгоценные и цветные металлы падают в среду утром, наиболее заметно дешевеют серебро и алюминий: на 2,3% и 1,9% соответственно, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.35 мск стоимость декабрьского фьючерса на серебро падает на 2,3% относительно предыдущего закрытия, до 46,27 доллара за унцию, фьючерса на алюминий - на 1,9%, до 2937,8 доллара за тонну. Декабрьский фьючерс на золото снижается на 1,82%, до 3793,8 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов среды показатель опустился ниже 3800 долларов за тройскую унцию впервые с 29 сентября прошлого года. Также цена декабрьского фьючерса на палладий уменьшается на 1,65%, до 955,25 доллара за тройскую унцию, декабрьского фьючерса на медь - на 1,55%, до 5,893 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Фьючерс на цинк дешевеет на 1,14%, до 3628,65 доллара за тонну, январского фьючерса на платину - на 1,11%, до 1408,1 доллара. Удешевление металлов происходит параллельно укреплению доллара. Рост стоимости доллара делает сырьевые товары, в том числе металлы, менее доступными для покупки в другой валюте.

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