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Биржевые цены на апельсиновый сок упали до минимума с декабря 2021 года
Биржевые цены на апельсиновый сок упали до минимума с декабря 2021 года - 18.11.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на апельсиновый сок упали до минимума с декабря 2021 года
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в среду снижаются на 4%, показатель опустился до минимального с декабря 2021 года значения, следует из данных ICE... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T20:28+0300
2026-11-18T20:28+0300
2026-11-18T20:28+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в среду снижаются на 4%, показатель опустился до минимального с декабря 2021 года значения, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 20.02 мск цена сентябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока опускалась на 4,26% относительно предыдущего закрытия - до 1,298 доллара за фунт.
Ранее в ходе торгов показатель опускался до 1,285 доллара за фунт, что стало минимальным уровнем с декабря 2021 года.
Стоимость апельсинового сока за месяц упала почти на 8%. За три месяца сок подешевел на 12,6%.
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в среду снижаются на 4%, показатель опустился до минимального с декабря 2021 года значения, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 20.02 мск цена сентябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока опускалась на 4,26% относительно предыдущего закрытия - до 1,298 доллара за фунт.
Ранее в ходе торгов показатель опускался до 1,285 доллара за фунт, что стало минимальным уровнем с декабря 2021 года.
Стоимость апельсинового сока за месяц упала почти на 8%. За три месяца сок подешевел на 12,6%.