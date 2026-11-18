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Биржевые цены на апельсиновый сок упали до минимума с декабря 2021 года

Биржевые цены на апельсиновый сок упали до минимума с декабря 2021 года - 18.11.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на апельсиновый сок упали до минимума с декабря 2021 года

Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в среду снижаются на 4%, показатель опустился до минимального с декабря 2021 года значения, следует из данных ICE... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T20:28+0300

2026-11-18T20:28+0300

2026-11-18T20:28+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в среду снижаются на 4%, показатель опустился до минимального с декабря 2021 года значения, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 20.02 мск цена сентябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока опускалась на 4,26% относительно предыдущего закрытия - до 1,298 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 1,285 доллара за фунт, что стало минимальным уровнем с декабря 2021 года. Стоимость апельсинового сока за месяц упала почти на 8%. За три месяца сок подешевел на 12,6%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40