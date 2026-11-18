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Си Цзиньпин призвал экономики АТЭС разрешать разногласия путем диалога
Си Цзиньпин призвал экономики АТЭС разрешать разногласия путем диалога - 18.11.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал экономики АТЭС разрешать разногласия путем диалога
Экономики АТЭС должны придерживаться подхода, при котором разногласия разрешаются путем диалога, а вызовы преодолеваются сотрудничеством, заявил председатель... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T05:42+0300
2026-11-18T05:42+0300
2026-11-18T05:42+0300
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си цзиньпин
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Экономики АТЭС должны придерживаться подхода, при котором разногласия разрешаются путем диалога, а вызовы преодолеваются сотрудничеством, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС.
"Важно продолжать разрешать разногласия путем диалога и консультаций, а также преодолевать вызовы на основе единства и сотрудничества, чтобы заложить прочный фундамент для долгосрочного мира в АТР и способствовать всеобщему процветанию в регионе", - сказал лидер КНР.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
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мировая экономика, китай, кнр, азиатско-тихоокеанский регион, си цзиньпин, атэс, атр
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Азиатско-Тихоокеанский регион, Си Цзиньпин, АТЭС, АТР
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Экономики АТЭС должны придерживаться подхода, при котором разногласия разрешаются путем диалога, а вызовы преодолеваются сотрудничеством, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС.
"Важно продолжать разрешать разногласия путем диалога и консультаций, а также преодолевать вызовы на основе единства и сотрудничества, чтобы заложить прочный фундамент для долгосрочного мира в АТР и способствовать всеобщему процветанию в регионе", - сказал лидер КНР.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.