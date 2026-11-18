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Си Цзиньпин назвал экономику АТР важным двигателем роста мировой экономики
Си Цзиньпин назвал экономику АТР важным двигателем роста мировой экономики - 18.11.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин назвал экономику АТР важным двигателем роста мировой экономики
Экономика АТР стала важным двигателем роста мировой экономики благодаря долгосрочной стабильной региональной обстановке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T05:45+0300
2026-11-18T05:45+0300
2026-11-18T05:45+0300
мировая экономика
азиатско-тихоокеанский регион
китай
кнр
си цзиньпин
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Экономика АТР стала важным двигателем роста мировой экономики благодаря долгосрочной стабильной региональной обстановке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС.
"Экономика Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует устойчивый и позитивный рост, став важным двигателем глобального экономического роста благодаря долгосрочной стабильной региональной обстановке",- сказал он.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
азиатско-тихоокеанский регион
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мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, китай, кнр, си цзиньпин, атэс
Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Экономика АТР стала важным двигателем роста мировой экономики благодаря долгосрочной стабильной региональной обстановке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС.
"Экономика Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует устойчивый и позитивный рост, став важным двигателем глобального экономического роста благодаря долгосрочной стабильной региональной обстановке",- сказал он.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.