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Си Цзиньпин призвал страны АТЭС развивать партнерство в области инноваций
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС развивать партнерство в области инноваций - 18.11.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС развивать партнерство в области инноваций
Страны АТЭС должны развивать партнерство в области технологических инноваций, углублять сотрудничество в цифровой экономике и искусственного интеллекта, заявил... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T05:48+0300
2026-11-18T05:48+0300
2026-11-18T05:48+0300
технологии
мировая экономика
китай
кнр
си цзиньпин
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Страны АТЭС должны развивать партнерство в области технологических инноваций, углублять сотрудничество в цифровой экономике и искусственного интеллекта, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС.
"Нам следует активно выстраивать партнерские отношения в сфере научно-технологических инноваций, углублять сотрудничество в области цифровой экономики и ИИ, а также содействовать "зеленому" низкоуглеродному переходу", - сказал лидер КНР.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
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технологии, мировая экономика, китай, кнр, си цзиньпин, атэс
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Страны АТЭС должны развивать партнерство в области технологических инноваций, углублять сотрудничество в цифровой экономике и искусственного интеллекта, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС.
"Нам следует активно выстраивать партнерские отношения в сфере научно-технологических инноваций, углублять сотрудничество в области цифровой экономики и ИИ, а также содействовать "зеленому" низкоуглеродному переходу", - сказал лидер КНР.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.