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Си Цзиньпин призвал страны АТЭС развивать партнерство в области инноваций

Си Цзиньпин призвал страны АТЭС развивать партнерство в области инноваций - 18.11.2026, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал страны АТЭС развивать партнерство в области инноваций

Страны АТЭС должны развивать партнерство в области технологических инноваций, углублять сотрудничество в цифровой экономике и искусственного интеллекта, заявил... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T05:48+0300

2026-11-18T05:48+0300

2026-11-18T05:48+0300

технологии

мировая экономика

китай

кнр

си цзиньпин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Страны АТЭС должны развивать партнерство в области технологических инноваций, углублять сотрудничество в цифровой экономике и искусственного интеллекта, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС. "Нам следует активно выстраивать партнерские отношения в сфере научно-технологических инноваций, углублять сотрудничество в области цифровой экономики и ИИ, а также содействовать "зеленому" низкоуглеродному переходу", - сказал лидер КНР. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, китай, кнр, си цзиньпин, атэс