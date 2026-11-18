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Си Цзиньпин призвал АТЭС твердо поддерживать многостороннюю торговую систему

Си Цзиньпин призвал АТЭС твердо поддерживать многостороннюю торговую систему - 18.11.2026, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал АТЭС твердо поддерживать многостороннюю торговую систему

Страны АТЭС должны твердо поддерживать многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T05:57+0300

2026-11-18T05:57+0300

2026-11-18T05:57+0300

мировая экономика

китай

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си цзиньпин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Страны АТЭС должны твердо поддерживать многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС. "Мы должны твердо придерживаться многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация и которая поддерживает свободную и открытую торговлю и инвестиции и обеспечивает стабильность и бесперебойное функционирование глобальных цепочек производства и поставок", - сказал он. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

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мировая экономика, китай, кнр, си цзиньпин, атэс, вто