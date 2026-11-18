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Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество с развивающимися странами
Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество с развивающимися странами - 18.11.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество с развивающимися странами
Председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС призвал укреплять экономическое и технологическое сотрудничество с развивающимися странами. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T06:15+0300
2026-11-18T06:15+0300
2026-11-18T06:15+0300
мировая экономика
китай
кнр
си цзиньпин
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС призвал укреплять экономическое и технологическое сотрудничество с развивающимися странами.
"Мы должны придерживаться концепции развития, в которой народ занимает центральное место, концепции, направленной на укрепление экономического и технологического сотрудничества с развивающимися экономиками", - сказал он.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
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мировая экономика, китай, кнр, си цзиньпин, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС призвал укреплять экономическое и технологическое сотрудничество с развивающимися странами.
"Мы должны придерживаться концепции развития, в которой народ занимает центральное место, концепции, направленной на укрепление экономического и технологического сотрудничества с развивающимися экономиками", - сказал он.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.