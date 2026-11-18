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Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет в резиденции "китайского единорога"
Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет в резиденции "китайского единорога" - 18.11.2026, ПРАЙМ
Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет в резиденции "китайского единорога"
Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:28+0300
2026-11-18T07:28+0300
2026-11-18T07:28+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС пройдут в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия, передает корреспондент РИА Новости.
Государственная резиденция "Цилинь Шаньчжуан" - официальный правительственный комплекс, который предназначен для приема иностранных делегаций и высшего руководства Китая.
Первая очная и историческая встреча лидеров России, Китая и США пройдет 19 ноября на вилле "Цилиньюань" в "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
Резиденция была открыта 17 июня 1997 года и названа в честь китайского мифического существа - "китайского единорога" (Цилинь), который символизирует долговечность и благополучие.
Ожидается, что в ходе переговоров руководители трех стран обменяются мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и содействия стратегической стабильности в отношениях между крупными державами.
Ранее Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином вопросы экономики и торговли, ядерное разоружение, Иран и Украину.
Саммит АТЭС проходит в южном китайском мегаполисе Шэньчжэнь 18-19 ноября.
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мировая экономика, китай, сша, иран, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИРАН, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС пройдут в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия, передает корреспондент РИА Новости.
Государственная резиденция "Цилинь Шаньчжуан" - официальный правительственный комплекс, который предназначен для приема иностранных делегаций и высшего руководства Китая.
Первая очная и историческая встреча лидеров России, Китая и США пройдет 19 ноября на вилле "Цилиньюань" в "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
Резиденция была открыта 17 июня 1997 года и названа в честь китайского мифического существа - "китайского единорога" (Цилинь), который символизирует долговечность и благополучие.
Ожидается, что в ходе переговоров руководители трех стран обменяются мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и содействия стратегической стабильности в отношениях между крупными державами.
Ранее Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином вопросы экономики и торговли, ядерное разоружение, Иран и Украину.
Саммит АТЭС проходит в южном китайском мегаполисе Шэньчжэнь 18-19 ноября.