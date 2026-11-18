https://1prime.ru/20261118/tszinpin-875312580.html

Михельсон: встреча Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне прошла хорошо

Михельсон: встреча Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне прошла хорошо - 18.11.2026, ПРАЙМ

Михельсон: встреча Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне прошла хорошо

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне в рамках АТЭС была "очень по делу" и прошла хорошо, за закрытыми дверями... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:08+0300

2026-11-18T09:08+0300

2026-11-18T12:23+0300

россия

китай

кнр

леонид михельсон

владимир путин

си цзиньпин

атэс

новатэк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875312580.jpg?1794993818

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне в рамках АТЭС была "очень по делу" и прошла хорошо, за закрытыми дверями были обсуждены самые важные моменты, рассказал глава газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон, входивший в состав российской делегации на этих переговорах."Я считаю, очень по делу и очень хорошо. Главные моменты между странами были отмечены. Я присутствую при таких встречах давно", - ответил Михельсон журналистам на вопрос, как он оценивает встречу."Стремились к 200 миллиардам годового оборота, сегодня уже 244. После того, как СМИ ушли, самые важные моменты между двумя лидерами были обсуждены", - добавил он.Российско-китайские переговоры в Шэньчжэне начались с участием представительных делегаций двух стран, а позже Путин и Си Цзиньпин продолжили общение в более узком составе за рабочим завтраком.Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, кнр, леонид михельсон, владимир путин, си цзиньпин, атэс, новатэк