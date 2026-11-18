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Си Цзиньпин призвал обеспечивать более предсказуемые условия для инвестиций
Си Цзиньпин призвал обеспечивать более предсказуемые условия для инвестиций - 18.11.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал обеспечивать более предсказуемые условия для инвестиций
Китаю и России необходимо обеспечивать более предсказуемые условия для инвестиций и ведения бизнеса, сказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T12:07+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Китаю и России необходимо обеспечивать более предсказуемые условия для инвестиций и ведения бизнеса, сказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"(Необходимо - ред.) обеспечивать более стабильные и предсказуемые условия для инвестиций и ведения бизнеса, а также защищать законные права и интересы предприятий обеих стран", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение КНР (CCTV).
По словам китайского лидера, сторонам следует оптимизировать и укреплять существующие направления сотрудничества, закреплять уже достигнутые результаты и осваивать новые направления взаимодействия.
Для более эффективной реализации договоренностей лидеров двух стран, Китаю и России также необходимо задействовать механизмы взаимодействия между правительствами, законодательными органами, вооруженными силами и политическими партиями двух стран, отметил Си Цзиньпин.
Лидер КНР также выразил готовность совместно со всеми участниками АТР, включая Россию, вырабатывать общие планы для процветания и развития региона.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
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РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Азиатско-Тихоокеанский регион, Си Цзиньпин, Владимир Путин, АТЭС, АТР
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Китаю и России необходимо обеспечивать более предсказуемые условия для инвестиций и ведения бизнеса, сказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"(Необходимо - ред.) обеспечивать более стабильные и предсказуемые условия для инвестиций и ведения бизнеса, а также защищать законные права и интересы предприятий обеих стран", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение КНР (CCTV).
По словам китайского лидера, сторонам следует оптимизировать и укреплять существующие направления сотрудничества, закреплять уже достигнутые результаты и осваивать новые направления взаимодействия.
Для более эффективной реализации договоренностей лидеров двух стран, Китаю и России также необходимо задействовать механизмы взаимодействия между правительствами, законодательными органами, вооруженными силами и политическими партиями двух стран, отметил Си Цзиньпин.
Лидер КНР также выразил готовность совместно со всеми участниками АТР, включая Россию, вырабатывать общие планы для процветания и развития региона.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.