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Си Цзиньпин назвал АТЭС двигателем глобального роста в АТР

Си Цзиньпин назвал АТЭС двигателем глобального роста в АТР - 18.11.2026, ПРАЙМ

Си Цзиньпин назвал АТЭС двигателем глобального роста в АТР

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) помогает АТР стать регионом с наиболее динамичной экономикой в мире и двигателем глобального роста,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:09+0300

2026-11-18T16:09+0300

2026-11-18T16:09+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) помогает АТР стать регионом с наиболее динамичной экономикой в мире и двигателем глобального роста, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе торжественного приема в Шэньчжэне. По его словам, с момента своего создания АТЭС отличают открытость, инновации и сотрудничество. "АТЭС всегда улавливает импульс времени и направляет процесс экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует превращению АТР в регион с наиболее динамичной экономикой в мире и важный двигатель роста", - сказал лидер КНР. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, китай, кнр, си цзиньпин, атр, атэс