https://1prime.ru/20261118/tszinpin-875339007.html
Си Цзиньпин назвал АТЭС двигателем глобального роста в АТР
Си Цзиньпин назвал АТЭС двигателем глобального роста в АТР - 18.11.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин назвал АТЭС двигателем глобального роста в АТР
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) помогает АТР стать регионом с наиболее динамичной экономикой в мире и двигателем глобального роста,... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:09+0300
2026-11-18T16:09+0300
2026-11-18T16:09+0300
мировая экономика
азиатско-тихоокеанский регион
китай
кнр
си цзиньпин
атр
атэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875339007.jpg?1795007392
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) помогает АТР стать регионом с наиболее динамичной экономикой в мире и двигателем глобального роста, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе торжественного приема в Шэньчжэне.
По его словам, с момента своего создания АТЭС отличают открытость, инновации и сотрудничество.
"АТЭС всегда улавливает импульс времени и направляет процесс экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует превращению АТР в регион с наиболее динамичной экономикой в мире и важный двигатель роста", - сказал лидер КНР.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
азиатско-тихоокеанский регион
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, китай, кнр, си цзиньпин, атр, атэс
Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, АТР, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) помогает АТР стать регионом с наиболее динамичной экономикой в мире и двигателем глобального роста, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе торжественного приема в Шэньчжэне.
По его словам, с момента своего создания АТЭС отличают открытость, инновации и сотрудничество.
"АТЭС всегда улавливает импульс времени и направляет процесс экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует превращению АТР в регион с наиболее динамичной экономикой в мире и важный двигатель роста", - сказал лидер КНР.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.