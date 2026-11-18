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Российские туристы уже могут приобрести туры в Египет на следующее лето

Российские туристы уже могут приобрести туры в Египет на следующее лето - 18.11.2026, ПРАЙМ

Российские туристы уже могут приобрести туры в Египет на следующее лето

Российские туристы уже могут приобрести туры в Египет на следующее лето - стоимость отдыха в июне на 6 ночей начинается от 126 тысяч рублей на двоих, при этом в | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T08:26+0300

2026-11-18T08:26+0300

2026-11-18T08:26+0300

туризм

бизнес

россия

египет

москва

красное море

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российские туристы уже могут приобрести туры в Египет на следующее лето - стоимость отдыха в июне на 6 ночей начинается от 126 тысяч рублей на двоих, при этом в июле и августе - от 135 и 136 тысяч рублей соответственно, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора туров "Турвизор" Илья Юртаев. "Российские туристы уже могут планировать летний отдых в Египте на 2027 год… Минимальная стоимость туров на двоих взрослых с вылетом из Москвы на 6 ночей в отель 3 звезды в мае - от 122 тысяч рублей, в июне - от 126 тысяч, в июле - от 135 тысяч, в августе - от 136 тысяч рублей", - сказал Юртаев. По его словам, цена отдыха в отелях 4-5 звезд начинается от 153 тысяч рублей на двоих взрослых. Однако он подчеркнул, что стоимость является ориентировочной: конечная стоимость зависит от продолжительности отдыха, состава отдыхающих, уровня отеля, типа питания и даты вылета. При этом главное преимущество покупки тура сейчас - возможность сэкономить на проживании и выбрать подходящий отель из доступных вариантов. Юртаев пояснил, что многие россияне привыкли покупать путевки за несколько недель до отпуска в надежде найти горящий тур, однако такой подход не всегда оправдан. При раннем бронировании туристы получают больший выбор отелей, номеров и дат вылета. Также на этапе открытия продаж отели предлагают скидки до 40% на проживание. Юртаев подчеркнул, что Египет остается привлекательным направлением для россиян благодаря Красному морю, развитой инфраструктуре и большому выбору отелей с системой "все включено". Причем летом отдых здесь может обойтись дешевле, чем осенью и весной, когда наступает высокий сезон: июль и август в стране традиционно самые жаркие месяцы.

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туризм, бизнес, россия, египет, москва, красное море