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Турпоток из России на Сейшелы за девять месяцев вырос на 59,7%
Турпоток из России на Сейшелы за девять месяцев вырос на 59,7% - 18.11.2026, ПРАЙМ
Турпоток из России на Сейшелы за девять месяцев вырос на 59,7%
Туристический поток из России на Сейшельские острова по итогам первых трех кварталов увеличился на 59,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:00+0300
2026-11-18T10:00+0300
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сейшелы
российский союз туриндустрии
рст
аэрофлот
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России на Сейшельские острова по итогам первых трех кварталов увеличился на 59,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,2 тысячи человек, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ)
"За девять месяцев 2026 года турпоток из России на Сейшелы вырос на 59,7%, до 17,2 тысячи человек", - сказали в РСТ, ссылаясь на данные погранслужбы.
Туроператоры связывают рост интереса к Сейшелам в связи с запуском прямых регулярных рейсов авиакомпании "Аэрофлот". По словам соруководителя комитета РСТ по выездному туризму, генерального директора компании "Арт-Тур" Дмитрия Арутюнова, в большей степени рост турпотока обеспечен самостоятельными туристами.
"На Сейшелах не так много отелей, которые могут обеспечить потребности наших клиентов, да и в целом номерной фонд ограничен", - отметил он.
Как отметили в туроператоре ITM Group, по итогам года ожидается двукратный рост объемов продаж туров на Сейшелы за счет комбинированных программ и свадебного сегмента. При этом классический пляжный отдых продолжит обеспечивать стабильный поток новых клиентов.
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туризм, бизнес, россия, сейшелы, российский союз туриндустрии, рст, аэрофлот
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Сейшелы, Российский союз туриндустрии, РСТ, Аэрофлот
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России на Сейшельские острова по итогам первых трех кварталов увеличился на 59,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,2 тысячи человек, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ)
"За девять месяцев 2026 года турпоток из России на Сейшелы вырос на 59,7%, до 17,2 тысячи человек", - сказали в РСТ, ссылаясь на данные погранслужбы.
Туроператоры связывают рост интереса к Сейшелам в связи с запуском прямых регулярных рейсов авиакомпании "Аэрофлот". По словам соруководителя комитета РСТ по выездному туризму, генерального директора компании "Арт-Тур" Дмитрия Арутюнова, в большей степени рост турпотока обеспечен самостоятельными туристами.
"На Сейшелах не так много отелей, которые могут обеспечить потребности наших клиентов, да и в целом номерной фонд ограничен", - отметил он.
Как отметили в туроператоре ITM Group, по итогам года ожидается двукратный рост объемов продаж туров на Сейшелы за счет комбинированных программ и свадебного сегмента. При этом классический пляжный отдых продолжит обеспечивать стабильный поток новых клиентов.