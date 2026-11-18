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Турпоток из России на Сейшелы за девять месяцев вырос на 59,7%

Турпоток из России на Сейшелы за девять месяцев вырос на 59,7% - 18.11.2026, ПРАЙМ

Турпоток из России на Сейшелы за девять месяцев вырос на 59,7%

Туристический поток из России на Сейшельские острова по итогам первых трех кварталов увеличился на 59,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:00+0300

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туризм

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сейшелы

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России на Сейшельские острова по итогам первых трех кварталов увеличился на 59,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,2 тысячи человек, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) "За девять месяцев 2026 года турпоток из России на Сейшелы вырос на 59,7%, до 17,2 тысячи человек", - сказали в РСТ, ссылаясь на данные погранслужбы. Туроператоры связывают рост интереса к Сейшелам в связи с запуском прямых регулярных рейсов авиакомпании "Аэрофлот". По словам соруководителя комитета РСТ по выездному туризму, генерального директора компании "Арт-Тур" Дмитрия Арутюнова, в большей степени рост турпотока обеспечен самостоятельными туристами. "На Сейшелах не так много отелей, которые могут обеспечить потребности наших клиентов, да и в целом номерной фонд ограничен", - отметил он. Как отметили в туроператоре ITM Group, по итогам года ожидается двукратный рост объемов продаж туров на Сейшелы за счет комбинированных программ и свадебного сегмента. При этом классический пляжный отдых продолжит обеспечивать стабильный поток новых клиентов.

сейшелы

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туризм, бизнес, россия, сейшелы, российский союз туриндустрии, рст, аэрофлот