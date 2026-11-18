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Иностранцы, вложившие в Турцию не менее 150 тысяч долларов, получат ВНЖ

Иностранцы, вложившие в Турцию не менее 150 тысяч долларов, получат ВНЖ - 18.11.2026, ПРАЙМ

Иностранцы, вложившие в Турцию не менее 150 тысяч долларов, получат ВНЖ

Иностранцы, инвестировавшие в Турции не менее 150 тысяч долларов, смогут получить вид на жительство на три года, а вложившие от 200 тысяч долларов - на пять... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:26+0300

2026-11-18T10:26+0300

2026-11-18T10:26+0300

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АНКАРА, 18 ноя - ПРАЙМ. Иностранцы, инвестировавшие в Турции не менее 150 тысяч долларов, смогут получить вид на жительство на три года, а вложившие от 200 тысяч долларов - на пять лет, следует из решения президента страны, опубликованного в официальном печатном органе правительства Resmî Gazete. "Не менее 150 тысяч долларов США или эквивалент в иностранной валюте - три года", - указано в приложении к документу, при этом для инвестиций от 200 тысяч долларов предусмотрен пятилетний срок. Новые условия распространяются на иностранцев, которые не работают в Турции, но выполняют установленные инвестиционные требования. Получить ВНЖ также смогут их иностранные супруги, несовершеннолетние или находящиеся на иждивении иностранные дети инвестора либо его супруга. Документ предусматривает четыре варианта вложений: размещение средств на депозите в работающем в Турции банке, приобретение государственных долговых инструментов, покупку паев фондов недвижимости или венчурного капитала, а также взносы в систему индивидуального пенсионного обеспечения по установленным планам. Инвестиции необходимо сохранять в течение как минимум половины срока действия ВНЖ. Для трехлетнего разрешения этот период составит полтора года, для пятилетнего - два с половиной года. Соответствие вложений требованиям должны подтвердить профильные государственные органы. Порядок предоставления услуг и проведения процедур в рамках новой программы определит МВД Турции. Решение вступило в силу 18 ноября, в день опубликования. Получение ВНЖ по этой программе не означает автоматического приобретения турецкого гражданства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, турция, сша, мвд