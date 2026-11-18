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Uber и Momenta запускают пилотный проект по заказу беспилотного такси в Мюнхене
Uber и Momenta запускают пилотный проект по заказу беспилотного такси в Мюнхене - 18.11.2026, ПРАЙМ
Uber и Momenta запускают пилотный проект по заказу беспилотного такси в Мюнхене
Китайский стартап Momenta сообщил, что вместе с американской компанией Uber запускает пилотный проект по заказу беспилотного такси в Мюнхене. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:57+0300
2026-11-18T15:57+0300
2026-11-18T15:57+0300
бизнес
технологии
мюнхен
uber
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БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китайский стартап Momenta сообщил, что вместе с американской компанией Uber запускает пилотный проект по заказу беспилотного такси в Мюнхене.
"Uber и Momenta сегодня объявили о запуске в Мюнхене пилотного проекта по перевозке пассажиров на беспилотных автомобилях под контролем специалиста", - говорится в пресс-релизе на сайте Momenta.
Согласно сообщению, на первых этапах тестирования беспилотные автомобили будут развозить пассажиров в пределах ограниченной зоны, которая охватывает большую часть северных районов Мюнхена. В дальнейшем зона обслуживания будет расширяться.
Как отмечет Momenta, пользователи приложения Uber уже сейчас могут оставить свою заявку для участия в пробных поездках.
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бизнес, технологии, мюнхен, uber
Бизнес, Технологии, Мюнхен, Uber
БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китайский стартап Momenta сообщил, что вместе с американской компанией Uber запускает пилотный проект по заказу беспилотного такси в Мюнхене.
"Uber и Momenta сегодня объявили о запуске в Мюнхене пилотного проекта по перевозке пассажиров на беспилотных автомобилях под контролем специалиста", - говорится в пресс-релизе на сайте Momenta.
Согласно сообщению, на первых этапах тестирования беспилотные автомобили будут развозить пассажиров в пределах ограниченной зоны, которая охватывает большую часть северных районов Мюнхена. В дальнейшем зона обслуживания будет расширяться.
Как отмечет Momenta, пользователи приложения Uber уже сейчас могут оставить свою заявку для участия в пробных поездках.