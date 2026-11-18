https://1prime.ru/20261118/uber-875338465.html

Uber и Momenta запускают пилотный проект по заказу беспилотного такси в Мюнхене

Uber и Momenta запускают пилотный проект по заказу беспилотного такси в Мюнхене - 18.11.2026, ПРАЙМ

Uber и Momenta запускают пилотный проект по заказу беспилотного такси в Мюнхене

Китайский стартап Momenta сообщил, что вместе с американской компанией Uber запускает пилотный проект по заказу беспилотного такси в Мюнхене. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:57+0300

2026-11-18T15:57+0300

2026-11-18T15:57+0300

бизнес

технологии

мюнхен

uber

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БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китайский стартап Momenta сообщил, что вместе с американской компанией Uber запускает пилотный проект по заказу беспилотного такси в Мюнхене. "Uber и Momenta сегодня объявили о запуске в Мюнхене пилотного проекта по перевозке пассажиров на беспилотных автомобилях под контролем специалиста", - говорится в пресс-релизе на сайте Momenta. Согласно сообщению, на первых этапах тестирования беспилотные автомобили будут развозить пассажиров в пределах ограниченной зоны, которая охватывает большую часть северных районов Мюнхена. В дальнейшем зона обслуживания будет расширяться. Как отмечет Momenta, пользователи приложения Uber уже сейчас могут оставить свою заявку для участия в пробных поездках.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, мюнхен, uber