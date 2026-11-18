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Убыток "Домодедово" в 2026 году ожидается в размере 2 миллиардов рублей

Убыток "Домодедово" в 2026 году ожидается в размере 2 миллиардов рублей - 18.11.2026, ПРАЙМ

Убыток "Домодедово" в 2026 году ожидается в размере 2 миллиардов рублей

Убыток аэропорта "Домодедово" в 2026 году ожидается в размере 2 миллиардов рублей, что ниже первоначальных прогнозов, заявил генеральный директор воздушной... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:42+0300

2026-11-18T15:42+0300

2026-11-18T15:45+0300

бизнес

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

аэропорт внуково

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Убыток аэропорта "Домодедово" в 2026 году ожидается в размере 2 миллиардов рублей, что ниже первоначальных прогнозов, заявил генеральный директор воздушной гавани Андрей Никулин. Суд в июне 2025 года взыскал в доход государства 100% долей владельца аэропорта ООО "ДМЕ Холдинг". А в январе новым владельцем "Домодедово" стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", выигравшая аукцион за 66,1 миллиарда рублей. Гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко тогда заявлял, что "Домодедово" является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой в 75 миллиардов рублей. "Сейчас мы изменили ситуацию: улучшили экономику, снизили расходы - достаточно сильно мы снизили расходы, поэтому убыток будет равен 2 миллиардам. Будет меньше, чем ожидался", - сказал Никулин журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя-2026". Он добавил, что ранние прогнозы предполагали более значительные убытки - до 5 миллиардов рублей, но по актуальным прогнозам показатель снизился до 2 миллиардов. Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" по итогам 2025 года составил порядка 13,8 миллиона человек. В августе 2026 года совладельцем "Домодедово" с долей 25,01% стал аэропорт "Внуково".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково