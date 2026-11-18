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Деловой саммит АТЭС призвал создать безопасную систему управления ИИ
Деловой саммит АТЭС призвал создать безопасную систему управления ИИ - 18.11.2026, ПРАЙМ
Деловой саммит АТЭС призвал создать безопасную систему управления ИИ
Участники делового саммита АТЭС призвали создать систему управления искусственным интеллектом (ИИ), основанную на принципах ответственности, безопасности,... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T17:41+0300
2026-11-18T17:41+0300
2026-11-18T17:42+0300
технологии
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Участники делового саммита АТЭС призвали создать систему управления искусственным интеллектом (ИИ), основанную на принципах ответственности, безопасности, контролируемости, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита АТЭС. "Мы призываем АТЭС... создать ответственную, безопасную, контролируемую, способствующую инновациям систему управления искусственным интеллектом для содействия открытому, инклюзивному и выгодному развитию ИИ", - сказано в документе. "Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите в Шэньчжэне. Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения.
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технологии, атэс
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Участники делового саммита АТЭС призвали создать систему управления искусственным интеллектом (ИИ), основанную на принципах ответственности, безопасности, контролируемости, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита АТЭС.
"Мы призываем АТЭС... создать ответственную, безопасную, контролируемую, способствующую инновациям систему управления искусственным интеллектом для содействия открытому, инклюзивному и выгодному развитию ИИ", - сказано в документе.
"Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите в Шэньчжэне.
Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения.