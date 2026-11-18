https://1prime.ru/20261118/uchastniki-875344932.html

На саммите АТЭС заявили о планах вкладывать в предотвращение стихийных бедствий

На саммите АТЭС заявили о планах вкладывать в предотвращение стихийных бедствий - 18.11.2026, ПРАЙМ

На саммите АТЭС заявили о планах вкладывать в предотвращение стихийных бедствий

Участники делового саммита АТЭС заявили о намерении увеличивать инвестиции в предотвращение и снижение последствий стихийных бедствий, говорится в тексте... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:56+0300

2026-11-18T17:56+0300

2026-11-18T17:59+0300

мировая экономика

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875344932.jpg?1795013998

ШЭНЬЧЖЭНЬ (КИТАЙ), 18 ноя - ПРАЙМ. Участники делового саммита АТЭС заявили о намерении увеличивать инвестиции в предотвращение и снижение последствий стихийных бедствий, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита АТЭС. "Мы полны решимости... увеличивать инвестиции в предотвращение и снижение последствий стихийных бедствий, а также низкоуглеродную инфраструктуру, обеспечивать совместимость систем раннего предупреждения и безопасный трансграничный обмен данными", - говорится в документе. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, атэс