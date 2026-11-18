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На саммите АТЭС заявили о планах вкладывать в предотвращение стихийных бедствий
На саммите АТЭС заявили о планах вкладывать в предотвращение стихийных бедствий - 18.11.2026, ПРАЙМ
На саммите АТЭС заявили о планах вкладывать в предотвращение стихийных бедствий
Участники делового саммита АТЭС заявили о намерении увеличивать инвестиции в предотвращение и снижение последствий стихийных бедствий, говорится в тексте... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T17:56+0300
2026-11-18T17:56+0300
2026-11-18T17:59+0300
мировая экономика
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (КИТАЙ), 18 ноя - ПРАЙМ. Участники делового саммита АТЭС заявили о намерении увеличивать инвестиции в предотвращение и снижение последствий стихийных бедствий, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита АТЭС. "Мы полны решимости... увеличивать инвестиции в предотвращение и снижение последствий стихийных бедствий, а также низкоуглеродную инфраструктуру, обеспечивать совместимость систем раннего предупреждения и безопасный трансграничный обмен данными", - говорится в документе. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения.
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мировая экономика, атэс
ШЭНЬЧЖЭНЬ (КИТАЙ), 18 ноя - ПРАЙМ. Участники делового саммита АТЭС заявили о намерении увеличивать инвестиции в предотвращение и снижение последствий стихийных бедствий, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита АТЭС.
"Мы полны решимости... увеличивать инвестиции в предотвращение и снижение последствий стихийных бедствий, а также низкоуглеродную инфраструктуру, обеспечивать совместимость систем раннего предупреждения и безопасный трансграничный обмен данными", - говорится в документе.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения.